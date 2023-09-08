Friday, 08 September 2023 11:11 GMT

الجيش اللبناني: جهود كبيرة لحماية الحدود والوضع ينذر بالأسوأ قريبًا

9/8/2023 2:36:09 PM
(MENAFN- Youm7) قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون إن العسكريين يبذلون قصارى جهودهم لحماية الحدود اللبنانية ومنع عمليات التهريب والنزوح غير الشرعي، مشيرا إلى أنهم يتعرّضون لشتّى أنواع الشائعات والاتهامات بالتقصير فيما الحقيقة تثبتها الوقائع اليومية بالجهود الجبّارة التي تقوم بها الوحدات المنتشرة على الأرض.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل أقيم في رأس بعلبك لإعلان مناطق عرسال ورأس بعلبك خالية من مخلفات الحروب، وذلك بحضور سفراء الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وهولندا وكوريا الجنوبية ومحافظ البقاع.

ودعا قائد الجيش اللبناني كلّ مشكّك لزيارة الحدود والاطّلاع ميدانيًّا على الوضع معتبرا أنه ينذر بالأسوأ قريبًا، مشددا على ضرورة وقف التنظير والاتهامات الباطلة، مؤكدا على أهمية الوقوف خلف الجيش، لأنه كان صمّام الأمان للبنان وسيبقى كذلك، ولن يحيد عن قسمه وواجباته.

واعتبر قائد الجيش أن التزام الجيش تجاه الأهالي في عرسال ورأس بعلبك والقاع يترجَم بتسليمهم أراضيهم خالية من مخلفات الحروب، بعدما حررها الجيش من التنظيمات الإرهابية في معركة فجر الجرود، مؤكدًا استمرار المؤسسة العسكرية في تنظيف بقية الأراضي اللبنانية.

وأكد أنه بفضل دعم الدول الصديقة، بدأ الجيش عملية تحرير جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع من الأجسام المتفجرّة فور استعادتها من يد الإرهاب، مما سهَّلَ استحداث مراكز عسكرية على طول الحدود، وربط هذه المراكز بشبكة طرقات واسعة تمّ وضعها بتصرّف أبناء المنطقة للوصول الى أراضيهم بسهولة وأمان، مشيدًا بالتزام عناصر الجيش وشجاعتهم وتفانيهم واحترافهم.



MENAFN08092023000132011024ID1107034947

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث