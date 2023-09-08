جاء ذلك في كلمة له خلال حفل أقيم في رأس بعلبك لإعلان مناطق عرسال ورأس بعلبك خالية من مخلفات الحروب، وذلك بحضور سفراء الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وهولندا وكوريا الجنوبية ومحافظ البقاع.

ودعا قائد الجيش اللبناني كلّ مشكّك لزيارة الحدود والاطّلاع ميدانيًّا على الوضع معتبرا أنه ينذر بالأسوأ قريبًا، مشددا على ضرورة وقف التنظير والاتهامات الباطلة، مؤكدا على أهمية الوقوف خلف الجيش، لأنه كان صمّام الأمان للبنان وسيبقى كذلك، ولن يحيد عن قسمه وواجباته.

واعتبر قائد الجيش أن التزام الجيش تجاه الأهالي في عرسال ورأس بعلبك والقاع يترجَم بتسليمهم أراضيهم خالية من مخلفات الحروب، بعدما حررها الجيش من التنظيمات الإرهابية في معركة فجر الجرود، مؤكدًا استمرار المؤسسة العسكرية في تنظيف بقية الأراضي اللبنانية.

وأكد أنه بفضل دعم الدول الصديقة، بدأ الجيش عملية تحرير جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع من الأجسام المتفجرّة فور استعادتها من يد الإرهاب، مما سهَّلَ استحداث مراكز عسكرية على طول الحدود، وربط هذه المراكز بشبكة طرقات واسعة تمّ وضعها بتصرّف أبناء المنطقة للوصول الى أراضيهم بسهولة وأمان، مشيدًا بالتزام عناصر الجيش وشجاعتهم وتفانيهم واحترافهم.



