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التعليم: إخطار ولى الأمر بغياب ابنه.. وتوجيهات بتوعية الطلاب بالمشروعات القومية

9/8/2023 2:36:06 PM
(MENAFN- Youm7) وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيا مع بدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى مع إخطار أولياء الأمور بموقف غياب أبنائهم وتخصيص رقم تليفون للتواصل والشكاوى. كما شددت على عدم التطرق داخل المدارس لأى قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو حزبية أو دينية حرصا على عدم إقحام الطلاب فى اى أمور غير العملية التعليمية.



وشددت على عدم استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس ويمكن الاستعاضة عنها بسماعات داخلية حرصا على عدم ازعاج المواطنين المقيمين بجوار المدارس، اضافة إلى مكافحة ظاهرة التنمر داخل المدارس سواء بين الطلاب وبعضهم أو بين الطلاب والمعلمين وتفعيل دور الأخصائى النفسى والاجتماعى مع بذل كافة الجهود لمكافحة الإرهاب الفكرى بكافة أشكاله وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن وإذاعة الاغانى الوطنية فى الإذاعة المدرسية والاغاني التى تقدر المعلم والمدرسة أثناء طابور الصباح بجميع المدارس وتخصيص الحصة الأولى لكل المراحل عن المشروعات القومية والتنموية للدولة المصرية.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.



كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.



وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024.







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