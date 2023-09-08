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تفاصيل طلاء العقارات المطلة على الدائرى بالجيزة باتجاه المتحف المصرى الكبير.. فيديو

9/8/2023 2:36:06 PM
(MENAFN- Youm7) نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب"، فيديو لأعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري نطاق حي الطالبية، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين الرؤية البصرية وإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه.



وأوضحت المحافظة أن المشروع يعد أحد أكبر المشروعات التي تنفذ بمحافظتي القاهرة والجيزة، ويستهدف تجميل العقارات المطلة على الطريق الدائري باعتباره أحد المحاور الرئيسية المؤدية للمتحف المصري الكبير، مما سيوفر تجربة سياحية مميزة للزائرين من المصريين والأجانب المترددين على المتحف.







وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الألوان المستخدمة في طلاء واجهات العقارات تم اعتمادها من قبل مستشارين ولجان هندسية؛ لتحسين الصورة البصرية لمسار الدائري بالكامل باتجاه المتحف والوصول إلى أفضل شكل وتصميم للعقارات، منوهة إلى أنه تم اعتماد أكثر من لون في طلاء واجهات العقارات منها البيج والبرتقالي.



وأكدت المحافظة أن أعمال التطوير ستنتهي خلال الأشهر القليلة القادمة تزامنا مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرة إلى أن أعمال المشروع تحظى بمتابعة دورية من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للوقوف على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية والهندسية المحددة.

















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