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وفد مؤسسة كرامة يشكر الرئيس السيسي على دعم مصر ومساندتها للمرأة السودانية

9/8/2023 2:36:06 PM
(MENAFN- Youm7) أكد وفد مجموعة مؤسسة كرامة والتى تضم أكثر من 77 مؤسسة نسائية سودانية، أنه تقدم بخطاب شكر وتقدير الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه على تقديم الدعم الكامل للمرأة السودانية منذ بداية الأزمة بالسودان.



جاء ذلك خلال زيارته أمس للمجلس القومي للمرأة، وذلك فى اطار مبادرة المجلس لدعم الشقيقات السودانيات، والتى أطلقها المجلس ممثلا ف لجنة العلاقات الخارجية بهدف التعرف على العقبات والمشاكل التى تواجههن.



حضر اللقاء الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس والسفيرة منى عمر عضوة المجلس ومقررة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، وعضوات وأعضاء اللجنة .



واستعرض الوفد عددا من العقبات التى تواجههن ومنها مشكلة التعليم حيث من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد خلال أيام و يجب أن يلتحق به الطلاب السودانيين بمختلف المراحل التعليمية .



هذا وقد تقدمت الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر والتقدير للسيدة هيباق عثمان رئيسة مجموعة مؤسسة كرامة لجهودها الحثيثة
فى التنسيق وتجميع المؤسسات النسائية السودانية لتوصيل صوت المرأة السودانية ، وجهودها فى التنسيق لاعداد خطاب الشكر للقيادة السياسية المصرية ، مؤكدة على أن مصر هى الوطن الثاني للشقيقات السودانيات، وعبرت عن خالص امنياتها أن تنعم السودان بالإستقرار فى القريب العاجل.



فيما أكدت السفيرة منى عمر أن الهدف من اللقاء والمبادرة هو الخروج بورقة عمل تتضمن العقبات والمشاكل التى تواجه المرأة السودانية،
وجدول زمنى للعمل على حلها .









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