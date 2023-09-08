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كيف أكون متطوعا متميزا ندوة في أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان

9/8/2023 2:36:06 PM
(MENAFN- Youm7) على هامش أسبوع شباب الجامعات نظمت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ندوة تعريفية عن كيف أكون متطوع متميز، تهدف هذه الندوة إلى تنمية الوعي وتشجيع الطلاب من شباب الجامعات المصرية على العمل التطوعي وتنمية قدراتهم ومهاراتهم على انجاز الاعمال التطوعية.



وتناولت الندوة تعريف المتطوع وهو كل من يقدم عملا تطوعيا دون اشتراط مقابل مادي او معنوي، العمل التطوعي، وهو كل جهد يقدمه شخص في خدمة المجتمع، كذلك حقوق وواجبات المتطوع ونظرية التغيير والمشاركة الإيجابية للشباب، العوامل المحفزة للمشاركة، دوافع المشاركة في العمل التطوعي، وماهي الفرص التطوعية التي يمكن أن يشارك بها المتطوع.



كذلك ناقشت الندوة أهم صفات المتطوع المتميز وهي الأمانة والالتزام بالمواعيد، التنظيم، القدرة على حل المشكلات، الإبداع، والمثابرة، أن يكون لديه مهارات القيادة، الاستقلال، التعاون، كما أن هناك بعض الصفات الشخصية للمتطوعين وهي أن يكون متواضع، صبور، شغوف، شجاع، عطوف، وواثق بنفسه، مرن.



هذا وناقشت الندوة معنى التطوع، من المتطوع، فوائد التطوع، اشكال التطوع، مدمرات العمل التطوعي، معوقات النجاح، الحواجز النفسية، وسائل التحفيز، تقنيات العمل التطوعي.



حاضر في الندوة المهندس أحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة.



هذا ويشرف على لجنة المبادرات والتوعية بإسبوع شباب الجامعات الدكتورة دينا الحمادي مدير مركز التميز، د ريهام خطاب، حامد طلعت الإدارة العامة لرعاية الشباب.













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