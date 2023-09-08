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حقوق الإنسان والمواطنة: الحوار الوطني توافق على عدم تعديل قانون الأحزاب

9/8/2023 2:36:06 PM
(MENAFN- Youm7) تحدث المستشار جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، عن أبرز ما تم التوافق عليه بشأن قانون الأحزاب ودمج التحالفات ودور لجنة شئون الأحزاب من المحور السياسي فى الحوار الوطنى، قائلا:" القانون القائم يتلاءم مع الأحزاب السياسية، وقضية الدمج اختيارية".



وأضاف جمال التهامى، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن تحالفات الأحزاب قائمة والقانون والدستور ينص على التحالفات، كما أن الحوكمة قائمة، لافتا إلى أن لكل حزب قانون وهو اللائحة التى اعتمدها المؤتمر العام الأول لهذا الحزب.



وأشار جمال التهانى إلى أن الأحزاب السياسية هى القناة الشرعية لممارسة السياسية، وهى التى تصب فيها مطالب الجماهير، ومعظم رؤساء الأحزاب توافقوا خلال الحوار الوطنى على بقاء قانون الأحزاب كما هو وطالبوا بدعم مادى ومعنوى والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية.



وأكد جمال التهانى أن قضية الأحزاب السياسية تعتبر هامة وتحتاج لتنسيق بين الأحزاب والدولة من حيث تطوير أركان الأحزاب السياسية ودعمها معنويا.











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