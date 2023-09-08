

وقال لييتي - في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، في جنيف - إن تصاعد أعمال العنف والصراع في شرق الكونغو الديمقراطية خلال العام الماضي أدى إلى أسوأ أزمة نزوح في إفريقيا وواحدة من أسوأ الأزمات على مستوى العالم، حيث يتحمل أكثر من 2.8 مليون طفل وطأة هذه الأزمة.



ونوه ممثل المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى أن الأطفال هناك يتعرضون للاغتصاب والقتل يوميا ويتم اختطافهم وتجنيدهم واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة.



وذكرت منظمة "يونيسيف" أنه في الأشهر الثلاثة الأولى في شمال منطقة "كييفو" وحدها تم الإبلاغ عن أكثر من 38 ألف حالة من حالات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وبزيادة بنسبة 37 % مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2021.



وحذرت المنظمة من أن حياة الأطفال في شرق الكونغو مهددة بالأوبئة وسوء التغذية، حيث يواجه حوالي 1.2 مليون طفل دون سن الخامسة في شرق البلاد خطر سوء التغذية الحاد، مشيرة إلى أن تفشي الأوبئة يتزايد في الكونغو الديمقراطية، حيث أن مرض الحصبة آخذ في الارتفاع مع ظهور أكثر من 780 ألف حالة حتى أغسطس الماضي.

وذكرت المنظمة أنها بحاجة إلى 400 مليون دولار لتوفير الاستجابة لهؤلاء الأطفال، لكن النداء الذي وجهته لم يتلق سوى 1 % فقط من التمويل الإضافي منذ الإعلان عن توسيع نطاق الطوارئ في يونيو من هذا العام.