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الدنمارك: وصول أول 10 دبابات من طراز ليوبارد 1 إلى أوكرانيا

9/8/2023 2:36:03 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت القوات المسلحة الدنماركية وصول أول 10 دبابات من طراز "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا، كان تبرعت بها الدنمارك وألمانيا وهولندا، مشيرة إلى وجود المزيد في طريقه إلى كييف.



وأضافت القوات المسلحة - حسبما نقلت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة، أنه تم تسليم 10 دبابات إضافية من المصنع، كما تجري القوات الدنماركية تدريبات للقوات الأوكرانية في ألمانيا على استخدام تلك المركبات.



وكانت الدنمارك وألمانيا وهولندا، قد أعلنت في شهر فبراير الماضي، أنها ستتبرع لأوكرانيا بـ 100 دبابة ألمانية الصنع خلال الأشهر المقبلة.









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