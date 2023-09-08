القضاء الأمريكي يقضي بسجن رجل أعمال روسي 9 سنوات

وقال مساعد المدعي العام الأمريكي سيث كوستو - وفقًا لقناة "الحرة" الفضائية الأمريكية، اليوم الجمعة، وذلك خلال جلسة النطق بالحكم - : "إن المكاسب الهائلة التي حققها المدعى عليه هنا جاءت من جيوب مستثمرين آخرين، وهذا يلحق ضررًا حقيقيًا بالأسواق الأمريكية"، وطالب المحكمة بالحكم عليه بالسجن 14 عامًا.

ويأتي الحكم الصادر ضد كليوشين بعدما أدانته هيئة محلفين في فبراير، بتهم تتعلق بالمرابحة أو "التداول الداخلي"، أي تداول أسهم شركة ما أو سنداتها أو خيارات أسهمها، بواسطة شخص لديه إمكانية الوصول إلى معلومات غير متاحة للجمهور عن الشركة.

وقبض على كليوشين في مارس من العام 2021 بسويسرا التي سلمته إلى السلطات الأمريكية للنظر في اتهامات مرابحة داخلية تقدر بعشرات ملايين الدولارات، بعد اختراقه مع شركائه معلومات ومعطيات لمجموعة من الشركات الأمريكية، بينها تيسلا ومايكروسوفت.

ووفقًا لوسائل إعلام روسية معارضة، فإن كليوشين مقرب من أحد كبار المسؤولين في الكرملين، أليكسي جروموف النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية الروسية، وجروموف الذي كان المتحدث باسم الكرملين بين عامي 2000 و2008، هو المسؤول عن وسائل الإعلام داخل الإدارة الرئاسية.



