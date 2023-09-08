مباحثات أمريكية رومانية في تحطم مسيرة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا
التاريخ
9/8/2023 2:36:03 PM
(MENAFN- Youm7) بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع نظيرته الرومانية لومينيتا أودوبيسكو مسألة التحقيق في تحطم الطائرة بدون طيار بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
وجاء على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن بلينكن أجرى اتصالاً هاتفيًا باودوبيسكو ناقشا خلاله التحقيق الذي تجريه رومانيا في حطام الطائرة بدون طيار التي تم العثور عليها في رومانيا، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
وبحث الجانبان التعاون الإضافي للحفاظ على أمن المجال الجوي، بما في ذلك التناوب القادم لطائرات مقاتلة أمريكية إضافية من طراز "إف-16"؛ لدعم مهمة الشرطة الجوية لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في رومانيا.
وأكد بلينكن دعم بلاده الثابت لرومانيا الحليفة في "الناتو".
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