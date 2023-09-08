وجاء على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن بلينكن أجرى اتصالاً هاتفيًا باودوبيسكو ناقشا خلاله التحقيق الذي تجريه رومانيا في حطام الطائرة بدون طيار التي تم العثور عليها في رومانيا، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وبحث الجانبان التعاون الإضافي للحفاظ على أمن المجال الجوي، بما في ذلك التناوب القادم لطائرات مقاتلة أمريكية إضافية من طراز "إف-16"؛ لدعم مهمة الشرطة الجوية لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في رومانيا.

وأكد بلينكن دعم بلاده الثابت لرومانيا الحليفة في "الناتو".



