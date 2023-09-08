وأضاف الوزير البريطاني -في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) اليوم الجمعة- أنه "لا يمكنك إجراء انتخابات في بلد آخر. وأن الانتخابات الصورية التي أجرتها روسيا في أوكرانيا هي محاولة مخزية لإضفاء الشرعية على مزاعمها التي لا أساس لها من الصحة بشأن الأراضي الأوكرانية ذات السيادة".

يذكر أن الاتحاد الروسي أعلن عن "انتخابات إدارات الاحتلال المحلية" في الأجزاء المحتلة مؤقتًا من أراضي مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون في أوكرانيا، بالإضافة إلى جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول، والتي ستقام في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2023 -على حد قول وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن "الانتخابات غير القانونية التي أجرتها روسيا في الأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا لن يكون لها أي عواقب قانونية ولن تغير وضع الأراضي الأوكرانية التي استولى عليها الجيش الروسي".

يذكر أيضا أن المفوضية الأوروبية أدانت انتخابات موسكو في الأراضي المحتلة في أوكرانيا.



