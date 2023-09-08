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منتخب مصر يهزم كينيا فى دور الـ16 ببطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة

9/8/2023 2:35:59 PM
(MENAFN- Youm7) فاز المنتخب المصري للكرة الطائرة
للرجال
على نظيره كينيا، بنتيجة 3/0 ضمن منافسات دور الـ16، ليتأهل إلى ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري، باستاد القاهرة.



ونجح منتخب الطائرة فى تحقيق الفوز فى مباراة اليوم من أجل تصحيح الأوضاع بعد تلقى هزيمة مفاجئة أمام الجزائر مساء الأربعاء.




وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث قد تلقى الهزيمة من نظيره الجزائري بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية، بعدما حقق الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى.



وتضم قائمة الفراعنة كلا من: "أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد".



ويترأس البعثة في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، وحسن الحصرى المدرب العام، ومحمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، وروجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.







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