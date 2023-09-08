منتخب مصر يهزم كينيا فى دور الـ16 ببطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة
التاريخ
9/8/2023 2:35:59 PM
(MENAFN- Youm7) فاز المنتخب المصري للكرة الطائرة
للرجال
على نظيره كينيا، بنتيجة 3/0 ضمن منافسات دور الـ16، ليتأهل إلى ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري، باستاد القاهرة.
ونجح منتخب الطائرة فى تحقيق الفوز فى مباراة اليوم من أجل تصحيح الأوضاع بعد تلقى هزيمة مفاجئة أمام الجزائر مساء الأربعاء.
وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث قد تلقى الهزيمة من نظيره الجزائري بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية، بعدما حقق الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى.
وتضم قائمة الفراعنة كلا من: "أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد".
ويترأس البعثة في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، وحسن الحصرى المدرب العام، ومحمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، وروجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.
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