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شركة تذكرتي تناشد جماهير الكرة التزام اشتراطات دخول المباريات

9/8/2023 2:35:59 PM
(MENAFN- Youm7) ردا على ما تم نشره لأحد المواطنين بشأن منعه من حضور مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا ، حيث حضر المواطن، أحمد طنطاوي إلى ستاد الدفاع الجوي باب (4) مستقلا سيارة خاصة في حدود الساعة السادسة مساء ثم توجه الى باب (5) الخاص بجمهور الضيف ثم توجه إلى باب (1) حاملا تذكرة بدون بطاقة مشجع فان اي دي.



حيث تم إبلاغه بمعرفة الموظف المسئول لشركة تذكرتي بانه لن يمكن الدخول بالتذكرة فقط بدون بطاقة المشجع فان اي دي كما شرح له الإجراءات المتبعة دائما في جميع الفاعليات الرياضية.



وقيام الموظف المسئول بشركة تذكرتي بشرح التعليمات المدونة على التذكرة والتي تنص أحد بنودها على "لن يسمح بدخول أي مشجع بالتذكرة دون Tazkarti FAN ID لموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣"



تهيب شركة تذكرتي بالجماهير باتباع كافة إجراءات الدخول المعمول بها في جميع الفاعليات الرياضية.









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