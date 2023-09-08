شركة تذكرتي تناشد جماهير الكرة التزام اشتراطات دخول المباريات
التاريخ
9/8/2023 2:35:59 PM
(MENAFN- Youm7) ردا على ما تم نشره لأحد المواطنين بشأن منعه من حضور مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا ، حيث حضر المواطن، أحمد طنطاوي إلى ستاد الدفاع الجوي باب (4) مستقلا سيارة خاصة في حدود الساعة السادسة مساء ثم توجه الى باب (5) الخاص بجمهور الضيف ثم توجه إلى باب (1) حاملا تذكرة بدون بطاقة مشجع فان اي دي.
حيث تم إبلاغه بمعرفة الموظف المسئول لشركة تذكرتي بانه لن يمكن الدخول بالتذكرة فقط بدون بطاقة المشجع فان اي دي كما شرح له الإجراءات المتبعة دائما في جميع الفاعليات الرياضية.
وقيام الموظف المسئول بشركة تذكرتي بشرح التعليمات المدونة على التذكرة والتي تنص أحد بنودها على "لن يسمح بدخول أي مشجع بالتذكرة دون Tazkarti FAN ID لموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣"
تهيب شركة تذكرتي بالجماهير باتباع كافة إجراءات الدخول المعمول بها في جميع الفاعليات الرياضية.
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