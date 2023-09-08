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نقل محمد حمدى للمستشفى بعد إصابته فى مباراة مصر وإثيوبيا

9/8/2023 2:35:59 PM
(MENAFN- Youm7) قرر الجهاز الطبي لمنتخب مصر، بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، نقل محمد حمدي لاعب المنتخب، إلى إحدى المستشفيات القريبة من ملعب اللقاء، بعد إصابته في آخر دقائق مباراة مصر وإثيوبيا، وذلك لخضوع اللاعب لفحص طبي بالأشعة لمعرفة طبيعة الإصابة التي تعرّض لها خلال اللقاء.

وبعد إصابة محمد حمدي اضطر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، لاستبدال اللاعب، ودفع مكانه باللاعب أحمد فتوح، وذلك في الدقائق الأخيرة من شوط اللقاء الثاني.

حقق
منتخب مصر
فوزًا مثيرًا
أمام نظيره الإثيوبي، بهدف دون رد، سجله مصطفى فتحي في الدقيقة 37 من زمن المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا، المؤهلة لنهائيات البطولة القارية التي تجري أحداثها بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.
بهذه النتيجة يُنهى منتخب مصر التصفيات في صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات وهزيمة وحيدة، حيث افتتح المنتخب مشواره فى التصفيات بالفوز على غينيا بهدف دون رد ثم خسر من إثيوبيا بهدفين دون رد ثم عاد ليحقق الفوز على مالاوى بهدفين دون رد ثم كرر الفراعنة الفوز على مالاوى برباعية دون رد، وفاز على المنتخب الغينى بهدفين مقابل هدف،
وأخيراً فاز على أثيوبيا بهدف دون مقابل.
وجاء تشكيل
منتخب مصر
كالتالي، حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، على جبر، محمد عبد المنعم، محمد حمدي، وخط الوسط: محمود حمادة، حمدي فتحي، ومروان عطية، وخط الهجوم: عمر مرموش، ومصطفى فتحي، ومصطفى محمد، بينما جاء تشكيل منتخب إثيوبيا أمام مصر كالتالي: حراسة المرمى: سعيد هامباتو، ورمضان يوسف، هينوك أدوجنا، إيمانويل تيفيرا، أشالو تاميني، جاتوتش رانوم، كينيان ماركيه، سورافيل داجنوتشو، شيرنيت جوجسا، أبل يالو، وداو هاتسيا.

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