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مبعوث أممي يبحث مع وزير الخارجية المغربي سبل إعادة إطلاق عملية سياسية بشأن الصحراء المغربية

9/8/2023 2:35:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 8 - 9 (كونا) -- أجرى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستافان دي ميستورا مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط اليوم الجمعة بشأن سبل إعادة إطلاق عملية سياسية للنزاع حول الصحراء المغربية.
وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان إن هذه المباحثات تأتي في إطار زيارة دي ميستورا إلى المنطقة "لإعادة إطلاق العملية السياسية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية في صيغة الموائد المستديرة بمشاركة الأطراف المعنية" وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو" طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي لا سيما القرار 2654.
وأوضح البيان أن الوفد المغربي ذكر خلال المباحثات بثوابت الموقف المغربي كما أكد عليه العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى ال47 للمسيرة الخضراء من أجل حل سياسي قائم بشكل حصري على المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وكان المبعوث الأممي قد وصل إلى المغرب مطلع الأسبوع الجاري حيث قام بزيارة عدد من مناطق الصحراء المغربية ومدنها واطلع على المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وكذا على الدينامية السياسية والديمقراطية التي تشهدها المنطقة كما التقى عددا من الفاعلين والمنتخبين والأعيان بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. (النهاية)

م ر ي / م ع ع




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