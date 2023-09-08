مبعوث أممي يبحث مع وزير الخارجية المغربي سبل إعادة إطلاق عملية سياسية بشأن الصحراء المغربية
التاريخ
9/8/2023 2:35:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 8 - 9 (كونا) -- أجرى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستافان دي ميستورا مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط اليوم الجمعة بشأن سبل إعادة إطلاق عملية سياسية للنزاع حول الصحراء المغربية.
وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان إن هذه المباحثات تأتي في إطار زيارة دي ميستورا إلى المنطقة "لإعادة إطلاق العملية السياسية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية في صيغة الموائد المستديرة بمشاركة الأطراف المعنية" وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو" طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي لا سيما القرار 2654.
وأوضح البيان أن الوفد المغربي ذكر خلال المباحثات بثوابت الموقف المغربي كما أكد عليه العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى ال47 للمسيرة الخضراء من أجل حل سياسي قائم بشكل حصري على المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وكان المبعوث الأممي قد وصل إلى المغرب مطلع الأسبوع الجاري حيث قام بزيارة عدد من مناطق الصحراء المغربية ومدنها واطلع على المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وكذا على الدينامية السياسية والديمقراطية التي تشهدها المنطقة كما التقى عددا من الفاعلين والمنتخبين والأعيان بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. (النهاية)
م ر ي / م ع ع
MENAFN08092023000071011013ID1107034931
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