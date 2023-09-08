إيطاليا تسعى إلى توسعة نفق (الجبل الأبيض) الرابط بفرنسا

إيطاليا تسعى إلى توسعة نفق (الجبل الأبيض) الرابط بفرنسا
التاريخ
9/8/2023 2:35:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 8 - 9 (كونا) -- أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الجمعة سعى روما إلى توسعة معبر نفق (الجبل الأبيض) مع فرنسا معلنا الاتفاق على إرجاء إغلاق النفق لعمليات التجديد لمدة عام مع استمرار الصيانة الاعتيادية.
وقال تاياني في تصريح إذاعي لمحطة (راي ايزو راديو) حول المخاوف من تداعيات إغلاق نفق (الجبل الأبيض) على حركة النقل بين إيطاليا وفرنسا إن الحكومة الإيطالية ستواصل التفاوض مع فرنسا من أجل توسعة النفق الواقع أسفل سلسلة جبال الألب الغربية.
وأشار إلى أنه سيزور باريس في ال25 من سبتمبر الجاري للقاء وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لهذا الغرض "حتى يمكن إنشاء أنبوب ثان للنفق" وأنه استدعى لهذا الغرض (لجنة عبر الحدود) معنية بحركة النقل للاجتماع في ال31 من أكتوبر المقبل في (تورينو) شمال غرب إيطاليا.
وأضاف "سنحاول إقناع الفرنسيين الذين لا يبدون تأييدا بعد لتوسعة النفق.. فنحن نعمل من أجل مصلحة شركات النقل والسياح والشركات".
وفي سياق متصل قال تاياني إن "المؤتمر الحكومي الإيطالي الفرنسي" الذي عقد أمس الخميس توصل إلى الاتفاق على "إرجاء الأعمال الهيكلية داخل نفق (الجيل الأبيض) لمدة عام "ما يجعل النفق مفتوحا طوال النهار خلال فصل الشتاء في حين تستأنف أعمال الصيانة الاعتيادية في الليل".
وأبدت الإدارات المحلية والأهالي في إقليم (فالدأوستا) شمال غرب إيطاليا قلقها البالغ من الآثار السلبية الكبيرة على الاقتصاد والسياحة نتيجة إغلاق نفق (الجبل الأبيض) الذي كان مقررا في الرابع من سبتمبر الجاري وحتى ال18 من ديسمبر المقبل تمهيدا لأعمال صيانة وتأهيل كبرى تستغرق بضع سنوات.
ويعتبر نفق (الجبل الأبيض) شريانا رئيسيا للمواصلات بين إيطاليا وفرنسا منذ افتتاحه في ال19 من يوليو 1965 ويربط بلدتي (شاموني) على الجانب الإيطالي و(مون بلان) على الجانب الفرنسي بطول 6ر11 كيلومتر ما يسمح بعبور 600 ألف شاحنة وقرابة 2ر1 مليون سيارة خاصة سنويا وفق بيانات 2022. (النهاية)
م ن / أ م س
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