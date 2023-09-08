Friday, 08 September 2023 11:09 GMT

إيطاليا تسعى إلى توسعة نفق (الجبل الأبيض) الرابط بفرنسا

9/8/2023 2:35:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 8 - 9 (كونا) -- أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الجمعة سعى روما إلى توسعة معبر نفق (الجبل الأبيض) مع فرنسا معلنا الاتفاق على إرجاء إغلاق النفق لعمليات التجديد لمدة عام مع استمرار الصيانة الاعتيادية.
وقال تاياني في تصريح إذاعي لمحطة (راي ايزو راديو) حول المخاوف من تداعيات إغلاق نفق (الجبل الأبيض) على حركة النقل بين إيطاليا وفرنسا إن الحكومة الإيطالية ستواصل التفاوض مع فرنسا من أجل توسعة النفق الواقع أسفل سلسلة جبال الألب الغربية.
وأشار إلى أنه سيزور باريس في ال25 من سبتمبر الجاري للقاء وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لهذا الغرض "حتى يمكن إنشاء أنبوب ثان للنفق" وأنه استدعى لهذا الغرض (لجنة عبر الحدود) معنية بحركة النقل للاجتماع في ال31 من أكتوبر المقبل في (تورينو) شمال غرب إيطاليا.
وأضاف "سنحاول إقناع الفرنسيين الذين لا يبدون تأييدا بعد لتوسعة النفق.. فنحن نعمل من أجل مصلحة شركات النقل والسياح والشركات".
وفي سياق متصل قال تاياني إن "المؤتمر الحكومي الإيطالي الفرنسي" الذي عقد أمس الخميس توصل إلى الاتفاق على "إرجاء الأعمال الهيكلية داخل نفق (الجيل الأبيض) لمدة عام "ما يجعل النفق مفتوحا طوال النهار خلال فصل الشتاء في حين تستأنف أعمال الصيانة الاعتيادية في الليل".
وأبدت الإدارات المحلية والأهالي في إقليم (فالدأوستا) شمال غرب إيطاليا قلقها البالغ من الآثار السلبية الكبيرة على الاقتصاد والسياحة نتيجة إغلاق نفق (الجبل الأبيض) الذي كان مقررا في الرابع من سبتمبر الجاري وحتى ال18 من ديسمبر المقبل تمهيدا لأعمال صيانة وتأهيل كبرى تستغرق بضع سنوات.
ويعتبر نفق (الجبل الأبيض) شريانا رئيسيا للمواصلات بين إيطاليا وفرنسا منذ افتتاحه في ال19 من يوليو 1965 ويربط بلدتي (شاموني) على الجانب الإيطالي و(مون بلان) على الجانب الفرنسي بطول 6ر11 كيلومتر ما يسمح بعبور 600 ألف شاحنة وقرابة 2ر1 مليون سيارة خاصة سنويا وفق بيانات 2022. (النهاية)

م ن / أ م س




MENAFN08092023000071011013ID1107034930

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث