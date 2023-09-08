الرئيس الأمريكي يمدد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالتهديد الإرهابي عاما إضافيا
التاريخ
9/8/2023 2:35:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 9 (كونا) -- مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة حالة الطوارئ الوطنية المعلنة عقب هجمات 11 سبتمبر والمتعلقة بالتهديدات "الإرهابية" ضد الولايات المتحدة بالإضافة إلى تلك المتعلقة بداعمي "الإرهاب" مدة عام إضافي.
وقال بايدن في إخطار موجه للكونغرس "إنني أواصل مدة عام (إضافي) حالة الطوارئ الوطنية المعلنة سابقا في 14 سبتمبر 2001 فيما يتعلق بالهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر 2001 والتهديد المستمر والفوري بمزيد من الهجمات على الولايات المتحدة".
وعلل الرئيس الأمريكي قراره بالتأكيد على أن "التهديد الإرهابي لا يزال مستمرا."
وفي إخطار آخر مدد بايدن مدة عام كذلك حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في أعقاب الهجمات نفسها فيما يتعلق "بالأشخاص الذين يرتكبون الإرهاب أو يهددون بارتكابه أو يدعمونه للتعامل مع التهديد الاستثنائي وغير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة والذي تشكله الأعمال الإرهابية الخطيرة والتهديدات الإرهابية التي ارتكبها الإرهابيون الأجانب بما في ذلك الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وبنسلفانيا وبنتاغون والتهديد المستمر والفوري بمزيد من الهجمات ضد الولايات المتحدة أو مواطنيها".
وذكر أن "تصرفات الأشخاص الذين يرتكبون الإرهاب أو يهددون بارتكابه أو يدعمونه لا تزال تشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي" وهو ما دفعه لتمديد حالة الطوارئ بهذا الشأن.
ووجه بايدن بنشر الإخطارين في السجل الفيدرالي وإحالتهما إلى الكونغرس. (النهاية)
ر س ر / م ع ع
MENAFN08092023000071011013ID1107034929
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