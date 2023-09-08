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الرئيس الأمريكي يمدد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالتهديد الإرهابي عاما إضافيا

9/8/2023 2:35:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 9 (كونا) -- مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة حالة الطوارئ الوطنية المعلنة عقب هجمات 11 سبتمبر والمتعلقة بالتهديدات "الإرهابية" ضد الولايات المتحدة بالإضافة إلى تلك المتعلقة بداعمي "الإرهاب" مدة عام إضافي.
وقال بايدن في إخطار موجه للكونغرس "إنني أواصل مدة عام (إضافي) حالة الطوارئ الوطنية المعلنة سابقا في 14 سبتمبر 2001 فيما يتعلق بالهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر 2001 والتهديد المستمر والفوري بمزيد من الهجمات على الولايات المتحدة".
وعلل الرئيس الأمريكي قراره بالتأكيد على أن "التهديد الإرهابي لا يزال مستمرا."
وفي إخطار آخر مدد بايدن مدة عام كذلك حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في أعقاب الهجمات نفسها فيما يتعلق "بالأشخاص الذين يرتكبون الإرهاب أو يهددون بارتكابه أو يدعمونه للتعامل مع التهديد الاستثنائي وغير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة والذي تشكله الأعمال الإرهابية الخطيرة والتهديدات الإرهابية التي ارتكبها الإرهابيون الأجانب بما في ذلك الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وبنسلفانيا وبنتاغون والتهديد المستمر والفوري بمزيد من الهجمات ضد الولايات المتحدة أو مواطنيها".
وذكر أن "تصرفات الأشخاص الذين يرتكبون الإرهاب أو يهددون بارتكابه أو يدعمونه لا تزال تشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي" وهو ما دفعه لتمديد حالة الطوارئ بهذا الشأن.
ووجه بايدن بنشر الإخطارين في السجل الفيدرالي وإحالتهما إلى الكونغرس. (النهاية)

ر س ر / م ع ع




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