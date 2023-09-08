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الاتحاد الأوروبي يرحب بعضوية الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين

9/8/2023 2:35:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 8 - 9 (كونا) -- رحب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الجمعة بمنح مجموعة العشرين (جي 20) العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي معربا عن دعم الكتلة الأوروبية المكونة من 27 عضوا لقرار المجموعة التي تعد منتدى دوليا للاقتصادات الرائدة في العالم.
ونقل مكتب رئيس المجلس الأوروبي في بيان عن ميشال قوله في مؤتمر صحفي في نيودلهي التي تستضيف قمة (جي 20) غدا السبت "إنني سعيد للغاية بالترحيب بالاتحاد الإفريقي عضوا دائما في مجموعة العشرين وأنا فخور بإعلان رد الاتحاد الأوروبي الفوري والإيجابي لدعم هذه الخطوة".
وفي سياق آخر أشار ميشيل إلى أن أكثر من 250 مليون شخص يواجهون "انعدام الأمن الغذائي الحاد" في جميع أنحاء العالم بسبب "الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية" قائلا "إنه لأمر مخز أن تقوم روسيا بعد إنهاء (مبادرة البحر الأسود) لنقل الحبوب بإغلاق الموانئ الأوكرانية ومهاجمتها".
وأضاف أن "قادة مجموعة العشرين سيركزون أيضا خلال قمتهم على التحدي الوجودي لتغير المناخ إذ تشكل الفيضانات والجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة تهديدا لبقاء البشرية".
وأكد "أننا في مجموعة العشرين نريد أن نرسل رسالة قوية قبل قمة المناخ (كوب 28) في دبي (في نوفمبر المقبل) مفادها أننا معا كمجتمع عالمي واحد نحتاج إلى اتخاذ إجراءات انتقالية مستدامة وشاملة وعادلة".
وأضاف "أعتقد بصدق أن مجموعة العشرين هي المنتدى المناسب لدفع التحول الأخضر في جميع أنحاء العالم.. وعلينا أن نعمل معا على مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030".
كما أكد أنه لا ينبغي للاقتصادات الضعيفة أن توضع في خيار بين التحول إلى البيئة الخضراء والحد من الفقر مضيفا "سنحقق هدفنا البالغ 100 مليار دولار بشأن صناديق المناخ لأول مرة هذا العام".
وحول قضية الصحة العالمية شدد ميشيل على ضرورة الاستعداد "لحالة طوارئ صحية عالمية قادمة ما يستلزم التنسيق متعدد الأطراف باعتباره المعيار الذهبي في معالجة حالات الطوارئ الهائلة التي لا يمكن التنبؤ بها".
وذكرت وسائل إعلام دولية أمس الخميس نقلا عن مصادر مطلعة أن مجموعة العشرين وافقت على منح العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي فيما ينتظر إعلان القرار رسميا خلال قمة المجموعة ستنطلق بالعاصمة الهندية نيودلهي غدا وستستمر يومين. (النهاية)

ن خ / أ م س




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