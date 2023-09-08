الاتحاد الأوروبي يرحب بعضوية الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين
التاريخ
9/8/2023 2:35:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 8 - 9 (كونا) -- رحب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الجمعة بمنح مجموعة العشرين (جي 20) العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي معربا عن دعم الكتلة الأوروبية المكونة من 27 عضوا لقرار المجموعة التي تعد منتدى دوليا للاقتصادات الرائدة في العالم.
ونقل مكتب رئيس المجلس الأوروبي في بيان عن ميشال قوله في مؤتمر صحفي في نيودلهي التي تستضيف قمة (جي 20) غدا السبت "إنني سعيد للغاية بالترحيب بالاتحاد الإفريقي عضوا دائما في مجموعة العشرين وأنا فخور بإعلان رد الاتحاد الأوروبي الفوري والإيجابي لدعم هذه الخطوة".
وفي سياق آخر أشار ميشيل إلى أن أكثر من 250 مليون شخص يواجهون "انعدام الأمن الغذائي الحاد" في جميع أنحاء العالم بسبب "الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية" قائلا "إنه لأمر مخز أن تقوم روسيا بعد إنهاء (مبادرة البحر الأسود) لنقل الحبوب بإغلاق الموانئ الأوكرانية ومهاجمتها".
وأضاف أن "قادة مجموعة العشرين سيركزون أيضا خلال قمتهم على التحدي الوجودي لتغير المناخ إذ تشكل الفيضانات والجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة تهديدا لبقاء البشرية".
وأكد "أننا في مجموعة العشرين نريد أن نرسل رسالة قوية قبل قمة المناخ (كوب 28) في دبي (في نوفمبر المقبل) مفادها أننا معا كمجتمع عالمي واحد نحتاج إلى اتخاذ إجراءات انتقالية مستدامة وشاملة وعادلة".
وأضاف "أعتقد بصدق أن مجموعة العشرين هي المنتدى المناسب لدفع التحول الأخضر في جميع أنحاء العالم.. وعلينا أن نعمل معا على مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030".
كما أكد أنه لا ينبغي للاقتصادات الضعيفة أن توضع في خيار بين التحول إلى البيئة الخضراء والحد من الفقر مضيفا "سنحقق هدفنا البالغ 100 مليار دولار بشأن صناديق المناخ لأول مرة هذا العام".
وحول قضية الصحة العالمية شدد ميشيل على ضرورة الاستعداد "لحالة طوارئ صحية عالمية قادمة ما يستلزم التنسيق متعدد الأطراف باعتباره المعيار الذهبي في معالجة حالات الطوارئ الهائلة التي لا يمكن التنبؤ بها".
وذكرت وسائل إعلام دولية أمس الخميس نقلا عن مصادر مطلعة أن مجموعة العشرين وافقت على منح العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي فيما ينتظر إعلان القرار رسميا خلال قمة المجموعة ستنطلق بالعاصمة الهندية نيودلهي غدا وستستمر يومين. (النهاية)
ن خ / أ م س
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