صورة اليوم

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التاريخ
9/8/2023 2:35:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جمعية العون المباشر تنفذ 500 عملية جراحية في اثيوبيا بالتعاون مع فريق (الأمل الجراحي)
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