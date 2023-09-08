Friday, 08 September 2023 11:09 GMT

الطيران المدني الإماراتي: سقوط طائرة عمودية قبالة سواحل (أم القيوين) والعثور على جثمان أحد أفرادها

9/8/2023 2:35:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 8 - 9 (كونا) -- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية اليوم الجمعة سقوط طائرة عمودية تابعة لإحدى الشركات الخاصة أثناء رحلة تدريب ليلية قبالة سواحل إمارة (أم القيوين) والعثور على جثمان أحد أفرادها فيما تستمر عملية البحث والإنقاذ عن الطيار المفقود الآخر.
وقال الهيئة في بيان إن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية للبحث عن الطيار الآخر للطائرة العمودية التابعة لشركة (إيروغلف) كانت قد أقلعت مساء أمس الخميس من مطار آل مكتوم الدولي.
وأكدت أن عملية انتشال باقي أجزاء الطائرة مستمرة وأن جميع الإجراءات تتم حسب أفضل الممارسات بالتعاون مع الجهات المختصة في البحث والإنقاذ. (النهاية)

س خ م / م ع ع




MENAFN08092023000071011013ID1107034926

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث