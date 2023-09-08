الطيران المدني الإماراتي: سقوط طائرة عمودية قبالة سواحل (أم القيوين) والعثور على جثمان أحد أفرادها
التاريخ
9/8/2023 2:35:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 8 - 9 (كونا) -- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية اليوم الجمعة سقوط طائرة عمودية تابعة لإحدى الشركات الخاصة أثناء رحلة تدريب ليلية قبالة سواحل إمارة (أم القيوين) والعثور على جثمان أحد أفرادها فيما تستمر عملية البحث والإنقاذ عن الطيار المفقود الآخر.
وقال الهيئة في بيان إن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية للبحث عن الطيار الآخر للطائرة العمودية التابعة لشركة (إيروغلف) كانت قد أقلعت مساء أمس الخميس من مطار آل مكتوم الدولي.
وأكدت أن عملية انتشال باقي أجزاء الطائرة مستمرة وأن جميع الإجراءات تتم حسب أفضل الممارسات بالتعاون مع الجهات المختصة في البحث والإنقاذ. (النهاية)
س خ م / م ع ع
MENAFN08092023000071011013ID1107034926
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