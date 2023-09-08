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الولايات المتحدة تعلن مصادرة شحنة نفط تابعة لإيران تبلغ قيمتها ملايين الدولارات

9/8/2023 2:35:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 9 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عن مصادرة شحنة من النفط الخام بملايين الدولارات تابعة لإيران حاولت نقلها لبيعها في التفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إنه تم "تعطيل شحنة من النفط الخام تبلغ قيمتها ملايين الدولارات تابعة للحرس الثوري الإيراني كانت متجهة إلى دولة أخرى" موضحة أن القرار الجنائي الصادر بهذا الخصوص هو الأول من نوعه "على الإطلاق يتعلق بشركة انتهكت العقوبات من خلال تسهيل البيع والنقل غير المشروع للنفط الإيراني ويأتي بالتزامن مع مصادرة أكثر من 980 ألف برميل من النفط الخام المهرب".
ووفقا لوثائق المحكمة "اعترفت شركة (سويز راجان) المحدودة في 19 أبريل (الماضي) بالذنب في التآمر لانتهاك القانون الدولي للقوى الاقتصادية في حالات الطوارئ".
وأضافت أنه في اليوم نفسه حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بالعاصمة واشنطن على الشركة "بثلاث سنوات تحت المراقبة وغرامة قدرها 5ر2 مليون دولار تقريبا".
وأوضحت أنه "عملا باتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة ومذكرة المصادرة الصادرة عن المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا" وافقت شركة (امباير نافيغيشين) المشغلة للسفينة التي تحمل الشحنة المهربة على التعاون ونقل النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة وهي العملية التي انتهت الآن" لافتة إلى أن الشركة المذكورة "تكبدت النفقات الكبيرة المرتبطة برحلة السفينة إلى الولايات المتحدة".
وأفادت بأن "الشحنة المهربة باتت الآن موضوعا لإجراء مصادرة مدنية في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا" مضيفة أن شكوى المصادرة التي قدمتها الولايات المتحدة "تقول إن النفط الموجود على متن السفينة يخضع للمصادرة بناء على قوانين الإرهاب وغسل الأموال الأمريكية".
وتنص الشكوى على "وجود مخطط يشمل كيانات متعددة تابعة للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لبيع ونقل النفط الإيراني سرا إلى عميل في الخارج".
كما تقول إن المشاركين في المخطط "حاولوا إخفاء أصل النفط باستخدام عمليات النقل من سفينة إلى أخرى وتقارير نظام التعرف الآلي الزائفة والوثائق المزورة وغيرها من الوسائل" مشيرة إلى أن "مستأجر السفينة استخدم النظام المالي الأمريكي لتسهيل نقل النفط الإيراني".
وتقول الوثائق كذلك إن "الأرباح من مبيعات النفط تدعم مجموعة كاملة من الأنشطة الخبيثة للحرس الثوري الإيراني بما في ذلك انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها ودعم الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان المحلية والدولية".
ونوهت وزارة العدل الأمريكية بأن التحقيقات في القضية تم إجراؤها من قبل "الأمن الداخلي في واشنطن العاصمة ومكتب (مينيابوليس) الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي". (النهاية)

ر س ر / م م ج




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