ضمن مهرجان صيفي ثقافي.. فرقة الجهراء للفنون الشعبية تقدم الفلكلور الكويتي بمجمع 360
التاريخ
9/8/2023 2:35:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من شهد كمال (حدث.مصور)
الكويت - 8 - 9 (كونا) -- باسمها المستوحى من ("قرية" الجهراء) التي شهدت "قديما" العديد من الأحداث التاريخية شهرت فرقة الجهراء للفنون الشعبية اليوم الجمعة سيوفها ودقت طبولها في مجمع 360 لتقدم الفلكلور الكويتي والأغنيات التقليدية ضمن فعاليات مهرجان (صيفي ثقافي الـ15).
وللفرقة مسيرة حافلة حيث انتسب لها العديد من الشعراء الذين أثروا بقصائدهم أعمالها وأسهموا في نجاحها.
وشاركت الفرقة التي تتكون من أربعين عضوا في العديد من المهرجانات داخل دولة الكويت وخارجها وشهدت عبر السنين أجيالا مختلفة واصلت مسيرة نجاحها. (النهاية) ش ه د /
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