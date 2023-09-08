الكويت - 8 - 9 (كونا) -- باسمها المستوحى من ("قرية" الجهراء) التي شهدت "قديما" العديد من الأحداث التاريخية شهرت فرقة الجهراء للفنون الشعبية اليوم الجمعة سيوفها ودقت طبولها في مجمع 360 لتقدم الفلكلور الكويتي والأغنيات التقليدية ضمن فعاليات مهرجان (صيفي ثقافي الـ15).

وللفرقة مسيرة حافلة حيث انتسب لها العديد من الشعراء الذين أثروا بقصائدهم أعمالها وأسهموا في نجاحها.

وشاركت الفرقة التي تتكون من أربعين عضوا في العديد من المهرجانات داخل دولة الكويت وخارجها وشهدت عبر السنين أجيالا مختلفة واصلت مسيرة نجاحها. (النهاية) ش ه د /