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فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك (النجم الساطع 2023) تتواصل لليوم الثامن على التوالي

9/8/2023 2:35:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 8 - 9 (كونا) -- تواصلت اليوم الجمعة ولليوم الثامن على التوالي فعاليات التدريب المصري - الأمريكي المشترك (النجم الساطع 2023) بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة فضلا عن مشاركة خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدد من الأنشطة التدريبية.
وذكرت القوات المسلحة المصرية في بيان أن فعاليات التدريب الذي يتم تنفيذه في قاعدة (محمد نجيب العسكرية) تضمنت تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من أوضاع الرمى المختلفة.
وأضاف البيان أنه تم تنفيذ التدريب (SOF-09) لتبادل الخبرات في مجال القوات الخاصة إضافة إلى استعراض معدات الحرب الكيميائية من الدول المشاركة في التدريب.
وأشار إلى أن التدريبات شملت تنفيذ مشروع مراكز القيادة المشترك (CPX) الذي تضمن العديد من المحاضرات النظرية والعملية وإجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وأعمال القيادة والسيطرة وتبادل الخبرات والمعلومات والتدريب على صنع وإتخاذ القرار.
وأوضح البيان أن فعاليات التدريب تضمنت تنفيذ عدد من الدورات التدريبية القصيرة (STX) التي تتناول مجابهة الطائرة الموجهة بدون طيار ومكافحة القناصة ومجابهة العبوات الناسفة والإسعافات الأولية.
وأضاف أن التدريبات تضمنت أيضا أعمال البحث والإنقاذ الطبي وتنفيذ عملية إخلاء طبي جوي بمشاركة القوات الجوية وعناصر من إدارة الخدمات الطبية وتنفيذ عدد من المحاضرات في مجال الأمن السيبراني.
وأشار إلى أن القوات البحرية نفذت أنشطة تدريبية تضمنت عددا من المحاضرات لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات القتالية وتنفيذ عدد من تشكيلات الإبحار.
وأضاف البيان أن عناصر القوات الجوية من الدول المشاركة نفذت طلعات جوية مشتركة للتدريب على أعمال القتال الجوي والتزود بالوقود في الجو.
وأكد أن القوات المسلحة تواصل التنظيم والتخطيط الجيد لمختلف الأنشطة التدريبية وتنسيق الجهود المشتركة لكافة الدول لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من التدريب الذي يعد من أكبر التدريبات البرية البحرية الجوية المشتركة بالمنطقة.
وانطلقت فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك (النجم الساطع 2023) مطلع الشهر الجاري بمشاركة أكثر من ثمانية آلاف مقاتل من 19 دولة فضلا عن مشاركة 15 دولة أخرى بصفة مراقب وعناصر من الشرطة المدنية وعدد من الخبراء القانونيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر. (النهاية)

ا س م / م م ج




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