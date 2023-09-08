فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك (النجم الساطع 2023) تتواصل لليوم الثامن على التوالي
التاريخ
9/8/2023 2:35:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 8 - 9 (كونا) -- تواصلت اليوم الجمعة ولليوم الثامن على التوالي فعاليات التدريب المصري - الأمريكي المشترك (النجم الساطع 2023) بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة فضلا عن مشاركة خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدد من الأنشطة التدريبية.
وذكرت القوات المسلحة المصرية في بيان أن فعاليات التدريب الذي يتم تنفيذه في قاعدة (محمد نجيب العسكرية) تضمنت تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من أوضاع الرمى المختلفة.
وأضاف البيان أنه تم تنفيذ التدريب (SOF-09) لتبادل الخبرات في مجال القوات الخاصة إضافة إلى استعراض معدات الحرب الكيميائية من الدول المشاركة في التدريب.
وأشار إلى أن التدريبات شملت تنفيذ مشروع مراكز القيادة المشترك (CPX) الذي تضمن العديد من المحاضرات النظرية والعملية وإجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وأعمال القيادة والسيطرة وتبادل الخبرات والمعلومات والتدريب على صنع وإتخاذ القرار.
وأوضح البيان أن فعاليات التدريب تضمنت تنفيذ عدد من الدورات التدريبية القصيرة (STX) التي تتناول مجابهة الطائرة الموجهة بدون طيار ومكافحة القناصة ومجابهة العبوات الناسفة والإسعافات الأولية.
وأضاف أن التدريبات تضمنت أيضا أعمال البحث والإنقاذ الطبي وتنفيذ عملية إخلاء طبي جوي بمشاركة القوات الجوية وعناصر من إدارة الخدمات الطبية وتنفيذ عدد من المحاضرات في مجال الأمن السيبراني.
وأشار إلى أن القوات البحرية نفذت أنشطة تدريبية تضمنت عددا من المحاضرات لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات القتالية وتنفيذ عدد من تشكيلات الإبحار.
وأضاف البيان أن عناصر القوات الجوية من الدول المشاركة نفذت طلعات جوية مشتركة للتدريب على أعمال القتال الجوي والتزود بالوقود في الجو.
وأكد أن القوات المسلحة تواصل التنظيم والتخطيط الجيد لمختلف الأنشطة التدريبية وتنسيق الجهود المشتركة لكافة الدول لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من التدريب الذي يعد من أكبر التدريبات البرية البحرية الجوية المشتركة بالمنطقة.
وانطلقت فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك (النجم الساطع 2023) مطلع الشهر الجاري بمشاركة أكثر من ثمانية آلاف مقاتل من 19 دولة فضلا عن مشاركة 15 دولة أخرى بصفة مراقب وعناصر من الشرطة المدنية وعدد من الخبراء القانونيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر. (النهاية)
ا س م / م م ج
MENAFN08092023000071011013ID1107034923
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