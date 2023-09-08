وزير التربية يتفقد مدارس منطقة الخيران للاطمئنان على جهوزيتها للعام الدراسي الجديد
التاريخ
9/8/2023 2:35:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 9 (كونا) -- تفقد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع اليوم الجمعة مدارس منطقة الخيران للاطمئنان على جهوزيتها لاستقبال الطلبة مع بدء الدوام المدرسي منتصف الشهر الجاري.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الوزير المانع اطلع خلال الجولة على حالة المباني والمرافق المدرسية حيث وجه بضرورة التأكد من إتمام كافة الأعمال المتعلقة بجهوزيتها في الوقت المحدد.
وأفادت بأن الجولة تأتي ضمن سلسلة زيارات سيقوم بها الوزير المانع الأسبوع المقبل لعدد من المناطق التعليمية استكمالا للاجتماع السابق مع مديري المناطق التعليمية لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد. (النهاية)
ف ر / م ص ع
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