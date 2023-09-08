نيويورك 8 أيلول (بترا)- طالب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان، عمران رضا المجموعات المسلحة بوقف القتال في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان وإخلاء المدارس فورا.

وقال عمران في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين والاستيلاء على 8 مدارس تابعة لوكالة الأونروا، يمنع وصول ما يقرب من 6 آلاف طفل إلى مدارسهم مع بدء العام الدراسي.

وشدد رضا على ضرورة، أن تكون المؤسسات التعليمية مساحة آمنة ومحايدة لأهميتها الملحة لتعلم الأطفال وعافيتهم ونموهم، مشيراً أن استخدام المجموعات المسلحة للمدارس، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

كما طالب المجموعات المسلحة بتسهيل عمل الأونروا وغيرها من المنظمات الإنسانية لتوفير الحماية والمساعدة لكل الأسر المحتاجة في المخيم.

-- (بترا)

م د/م ق/ح أ

08/09/2023 21:00:37