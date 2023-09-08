انتخاب الأميرة دانا فراس نائبًا لرئيس المجلس العالمي للمعالم والمواقع
التاريخ
9/8/2023 2:34:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 8 أيلول (بترا)- أنتخبت سمو الأميرة دانا فراس، نائبًا لرئيس المجلس العالمي للمعالم والمواقع/ ايكوموس الدولية للفترة 2023-2026.
جاء ذلك خلال اجتماعات الهيئة العامة للمجلس العالمي، المنعقدة في سيدني- استراليا.
وفتحت منصة التصويت الرابعة على مدار 24 ساعة ليشارك فيها أكثر من 999 شخصًا ممن يحق لهم التصويت على مستوى اللجان الوطنية في جميع أنحاء العالم، حيث حصلت سموها، التي تترأس جمعية المجلس العالمي للمعالم والمواقع ايكوموس الأردن، على ما يزيد عن 62% من إجمالي الأصوات.
وقد ركزت سموها، في برنامجها، على أهمية العمل على بناء وتمكين قدرات اللجان الوطنية لايكوموس، خاصة في المنطقة العربية لأهمية الدور الفعال لهذه اللجان في مجالات حماية التراث وتعزيز هذه اللجان بالخبراء والمهنيين وأصحاب الاختصاص.
كما أكدت سموها، في البرنامج، على تعزيز المشاركة والانخراط في اللجان العلمية المنبثقة عن ايكوموس الدولية، داعية إلى زيادة أعداد الخبراء والمهنيين، خاصة من العالم العربي الذي يضم نخبة مميزة من الخبراء العاملين في مجال حماية التراث في عضوية اللجان العلمية مما سيكون له أكبر الأثر في تعزيز قدرات العاملين والخبراء لدعم القدرات العلمية والمهنية.
كما ركزت سموها على زيادة التعاون الإقليمي والدولي في مجال حماية التراث وتعزيز المشاركات العلمية في الفعاليات الدولية، التي بينت سموها أن هناك فرصة كبيرة لتعزيز التعاون بين مناطق ICOMOS المختلفة، إذ هناك الكثير مما يمكن الاستفادة منه لتبادل الممارسات والمعارف التي يمكن تعزيزها بشكل أفضل ومنسق.
وهنأت إيكوموس-الأردن سمو الأميرة دانا فراس بهذا الإنجاز العالمي، باعتباره إنجازًا دوليًا مميزًا، مثمنين جهود سموها.
وتعتبر سموها مناصرة عالمية لحماية التراث والحفاظ عليه، حيث تم تعيين سموها سفيرة للنوايا الحسنة لليونسكو في حزيران2017 تقديرًا لها الالتزام بحماية التراث والحفاظ عليه كركائز للاستدامة التنمية ومساهمتها في السياحة المسؤولة والمشاركة المجتمعية.
--(بترا)
م ق/ح أ
08/09/2023 20:14:18
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