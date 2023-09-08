آل الشيخ: العلاقات الأردنية السعودية متأصلة ووطيدة وذات عمق استراتيجي
التاريخ
9/8/2023 2:34:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 8 أيلول (بترا)- قال رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إنّ العلاقات الأردنية السعودية، متأصلة ووطيدة وتتسم بعمق استراتيجي وتاريخي متميز.
وبين بتصريح صحفي نقلته صفحة مجلس الشورى الرسمية على موقع "إكس" تويتر سابقًا" أنّ ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور وتقدم فاعل في مختلف مجالات الحياة يأتي بظل دعم متواصل من قيادتي البلدين، منوهًا أنّ أهمية الزيارات بين المجالس وما تحقق من حضور مع مختلف المجالس البرلمانية في العديد من الدول العربية.
ويأمل آل الشيخ، أن تتكلل الجهود والزيارات في دفع العلاقات الثنائية إلى أعلى مستوياتها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
ومن المرتقب، أن يعقد رئيس مجلس الشورى، لقاءات عديدة ومباحثات رسمية مع رئيسي مجلسي الأعيان والنواب، بالإضافة إلى لقاء يجمعه بعدد من المسؤولين الأردنيين.
ويضم الوفد السعودي المرافق لـ ال الشيخ كلاً من: عضو مجلس الشورى الأستاذ عبد المحسن بن محمد المنيف، وعضو مجلس الشورى الأستاذ مبارك بن خلف الدوسري، وعضو مجلس الشورى الدكتور ناصح بن ناصح البقمي، و عضو مجلس الشورى اللواء مساعد بن سالم الخالدي.
--(بترا)
م ب/م ق/ح أ
08/09/2023 19:02:15
MENAFN08092023000117011021ID1107034919
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.