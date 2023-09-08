عمان 8 أيلول (بترا)- قال رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إنّ العلاقات الأردنية السعودية، متأصلة ووطيدة وتتسم بعمق استراتيجي وتاريخي متميز.

وبين بتصريح صحفي نقلته صفحة مجلس الشورى الرسمية على موقع "إكس" تويتر سابقًا" أنّ ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور وتقدم فاعل في مختلف مجالات الحياة يأتي بظل دعم متواصل من قيادتي البلدين، منوهًا أنّ أهمية الزيارات بين المجالس وما تحقق من حضور مع مختلف المجالس البرلمانية في العديد من الدول العربية.

ويأمل آل الشيخ، أن تتكلل الجهود والزيارات في دفع العلاقات الثنائية إلى أعلى مستوياتها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ومن المرتقب، أن يعقد رئيس مجلس الشورى، لقاءات عديدة ومباحثات رسمية مع رئيسي مجلسي الأعيان والنواب، بالإضافة إلى لقاء يجمعه بعدد من المسؤولين الأردنيين.

ويضم الوفد السعودي المرافق لـ ال الشيخ كلاً من: عضو مجلس الشورى الأستاذ عبد المحسن بن محمد المنيف، وعضو مجلس الشورى الأستاذ مبارك بن خلف الدوسري، وعضو مجلس الشورى الدكتور ناصح بن ناصح البقمي، و عضو مجلس الشورى اللواء مساعد بن سالم الخالدي.

--(بترا)

م ب/م ق/ح أ

08/09/2023 19:02:15