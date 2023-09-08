الخارجية تدين الهجومين الإرهابيين في مالي

عمّان 8 أيلول(بترا )- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا زورقاً للركاب، وقاعدة للجيش شمالي جمهورية مالي، يوم أمس الخميس، وأسفرا عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكدت الوزارة رفض وإدانة المملكة لكافة أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها مع جمهورية مالي الصديقة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء للعاجل للمصابين.

--(بترا)

ص خ/ح أ

08/09/2023 18:34:43