الخارجية تدين الهجومين الإرهابيين في مالي

الخارجية تدين الهجومين الإرهابيين في مالي
التاريخ
9/8/2023 2:34:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمّان 8 أيلول(بترا )- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا زورقاً للركاب، وقاعدة للجيش شمالي جمهورية مالي، يوم أمس الخميس، وأسفرا عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكدت الوزارة رفض وإدانة المملكة لكافة أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها مع جمهورية مالي الصديقة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء للعاجل للمصابين.
--(بترا)
ص خ/ح أ
08/09/2023 18:34:43
MENAFN08092023000117011021ID1107034918
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