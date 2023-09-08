عمان 8 أيلول (بترا)- بلغت ألمانيا نهائي كأس العالم في كرة السلة للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على الولايات المتحدة 113-111 اليوم الجمعة، في العاصمة الفلبينية مانيلا، لتضرب موعداً الأحد مع صربيا الفائزة على كندا 95-86.

وحسب شبكة يورونيوز الأوروبية، كانت أفضل نتيجة لألمانيا المركز الثالث في نسخة 2002، فيما اخفق المنتخب الأميركي بمتابعة المشوار نحو لقب سادس في تاريخه، علماً أنه خاض البطولة دون أبرز نجوم دوري (أن بي أيه)، مكتفياً بلائحة رديفة قادها المدرب ستيف كير.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

08/09/2023 17:55:28