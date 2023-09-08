عمان 8 أيلول (بترا)- قال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، إن الأردن يحتفل وسائر دول العالم والمؤسسات العربية والدولية باليوم العالمي لمحو الأمية، سعيًا منه للعمل على تحسين نوعية حياة الأفراد، وتحسين مستوى أدائهم الوظيفي، وزيادة إنتاجيتهم، ورفد سوق العمل بالكوادر الفنية المدربة والمؤهلة.

وأضاف الدكتور محافظة في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف في الثامن من أيلول من كل عام، إن نسبة الأمية في الأردن انخفضت من 88% عام 1952 إلى 67.6% عام 1961 وإلى 19.5% عام 1990 ووصلت حتى نهاية عام 2022 إلـى 4.9 % وبواقع 2.4% بين الذكور و 7.3% بين الإناث، وذلك حسب إحصائيات دائرة الإحصاءات العامة.

وبين إنه انطلاقًا من أهمية تعليم الكبار وتعلمهم باعتباره ركيزة أساسية لنهضة المجتمع وتطوره، بدأت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة، بتقديم خدمات تعليم الكبار وتعلمهم؛ والبدء ببناء مسودة إطار وطني لتعليم الكبار وتعلمهم في الأردن، بهدف ربط مسارات تعليم الكبار وتعلمهم بالتعليم والتدريب المهني والتقني وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أنه إدراكًا من وزارة التربية والتعليم لأهمية توفير التعليم للدارسين من ذوي الإعاقة، وإكسابهم المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب، عملت الوزارة على إدماج المتعلمين الشباب والكبار من ذوي الإعاقة (ذكورًا وإناثًا) في برامج محو الأمية والتعليم غير النظامي جميعها، وتوفير الظروف والمتطلبات اللازمة لضمان إدماجهم ومواصلة تعلمهم.

وتوجه محافظة بهذه المناسبة باسم وزارة التربية والتعليم بالتحية والتقدير إلى الدارسين والدارسات في صفوف محو الأمية وما بعد محو الأمية الذين التحقوا بالتعليم بمحض إرادتهم، وأدركوا بحسهم نعمة العيش بنور العلم والمعرفة، داعيا كل من لم يلتحق بالمدرسة بسبب ظروفه الخاصة إلى أن يلتحق بالبرامج المختلفة التي تقدمها الوزارة في مجال التعليم غير النظامي كل حسب البرنامج المناسب له.

--(بترا)

ع س/م ق/أس

08/09/2023 17:52:40