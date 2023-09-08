الصفدي يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

الصفدي يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي
التاريخ
9/8/2023 2:34:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 8 أيلول (بترا)- استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الجمعة، رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمملكة على رأس وفد من مجلس الشورى السعودي.
كما كان في استقبال الوفد السعودي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة ومساعد رئيس مجلس النواب رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية النائب ذياب المساعيد، وأمين عام مجلس النواب عواد الغويري، والسفير السعودي لدى المملكة نايف بن بندر السديري.
وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب، فإن الزيارة تأتي ترجمة وتعزيزاً للعلاقات الأخوية الثنائية والمتجذرة بين المملكة والسعودية ولتعزيز آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وبخاصة البرلمانية منها.
ومن المنتظر، أن يجري الصفدي وآل الشيخ مباحثات في مجلس النواب، وسبق أن زار الصفدي مجلس الشورى السعودي على رأس وفد برلماني قبل شهرين، والتقى بعدد من المسؤولين السعوديين.
ويضم الوفد السعودي المرافق للدكتور عبد الله آل الشيخ كلاً من: عضو مجلس الشورى الأستاذ عبد المحسن بن محمد المنيف، وعضو مجلس الشورى الأستاذ مبارك بن خلف الدوسري، وعضو مجلس الشورى الدكتور ناصح بن ناصح البقمي، وعضو مجلس الشورى اللواء مساعد بن سالم الخالدي.
--(بترا)
م ب/م ق/أس
08/09/2023 17:44:40
MENAFN08092023000117011021ID1107034915
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