الصفدي يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

عمان 8 أيلول (بترا)- استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الجمعة، رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمملكة على رأس وفد من مجلس الشورى السعودي.

كما كان في استقبال الوفد السعودي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة ومساعد رئيس مجلس النواب رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية النائب ذياب المساعيد، وأمين عام مجلس النواب عواد الغويري، والسفير السعودي لدى المملكة نايف بن بندر السديري.

وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب، فإن الزيارة تأتي ترجمة وتعزيزاً للعلاقات الأخوية الثنائية والمتجذرة بين المملكة والسعودية ولتعزيز آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وبخاصة البرلمانية منها.

ومن المنتظر، أن يجري الصفدي وآل الشيخ مباحثات في مجلس النواب، وسبق أن زار الصفدي مجلس الشورى السعودي على رأس وفد برلماني قبل شهرين، والتقى بعدد من المسؤولين السعوديين.

ويضم الوفد السعودي المرافق للدكتور عبد الله آل الشيخ كلاً من: عضو مجلس الشورى الأستاذ عبد المحسن بن محمد المنيف، وعضو مجلس الشورى الأستاذ مبارك بن خلف الدوسري، وعضو مجلس الشورى الدكتور ناصح بن ناصح البقمي، وعضو مجلس الشورى اللواء مساعد بن سالم الخالدي.

--(بترا)

م ب/م ق/أس

08/09/2023 17:44:40