اختتام دورة الريادة والابتكار في بيت شباب عمان

عمان 8 أيلول (بترا)- اختتمت في بيت شباب عمان اليوم الجمعة، فعاليات دورة "الريادة والابتكار والإبداع واستشراف المستقبل"، التي نظمها مركز إعداد القيادات الشبابية على مدار أربعة أيام، بمشاركة 25 من العاملين مع الشباب في الوزارة.

ووفق بيان للمركز اليوم، تضمنت الدورة جلسات حوارية وتدريبية حول حاضنات الأعمال، وأدوار القادة الشباب في المشاريع الريادية، وعرض قصص نجاح محلية ودولية، وآليات تقيم الأنشطة الابداعية وعمل القائد المبدع.

وأكد رئيس قسم التدريب الشبابي سلامة سند، خلال حفل الختام، أن الدورة تأتي ضمن سلسلة الدورات التي ينظمها المركز في إطار خطته السنوية بهدف تأهيل القيادات الشبابية وتنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الريادة المؤسسية وريادة الأعمال وتعزيز الابتكار واكتشاف المواهب في المراكز الشبابية.

وفي الختام تم تسليم الشهادات للمشاركين والمشاركات.

--(بترا)

س ج/م ق/أس

08/09/2023 17:29:09