اختتام دورة الريادة والابتكار في بيت شباب عمان
التاريخ
9/8/2023 2:34:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 8 أيلول (بترا)- اختتمت في بيت شباب عمان اليوم الجمعة، فعاليات دورة "الريادة والابتكار والإبداع واستشراف المستقبل"، التي نظمها مركز إعداد القيادات الشبابية على مدار أربعة أيام، بمشاركة 25 من العاملين مع الشباب في الوزارة.
ووفق بيان للمركز اليوم، تضمنت الدورة جلسات حوارية وتدريبية حول حاضنات الأعمال، وأدوار القادة الشباب في المشاريع الريادية، وعرض قصص نجاح محلية ودولية، وآليات تقيم الأنشطة الابداعية وعمل القائد المبدع.
وأكد رئيس قسم التدريب الشبابي سلامة سند، خلال حفل الختام، أن الدورة تأتي ضمن سلسلة الدورات التي ينظمها المركز في إطار خطته السنوية بهدف تأهيل القيادات الشبابية وتنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الريادة المؤسسية وريادة الأعمال وتعزيز الابتكار واكتشاف المواهب في المراكز الشبابية.
وفي الختام تم تسليم الشهادات للمشاركين والمشاركات.
--(بترا)
س ج/م ق/أس
08/09/2023 17:29:09
MENAFN08092023000117011021ID1107034914
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.