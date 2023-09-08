النهضة يتفوق على المستقبل بكرة السلة للكراسي المتحركة
التاريخ
9/8/2023 2:34:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 8 أيلول (بترا)- فاز فريق النهضة على فريق المستقبل للكراسي المتحركة بنتيجة 37 – 23 في انطلاق بطولة سلسلة مباريات نهائي دوري كرة السلة الأردني للكراسي المتحركة "كأس رزق المصري".
ووفقا لبيان اللجنة البارالمبية الأردنية اليوم الجمعة، رعى انطلاق البطولة مساء أمس الخميس، في صالة الأمير رعد بن زيد، رئيس اللجنة الدكتور حسين أبو الرز.
وفي المواجهة الأولى من أصل 3، حقق النهضة فوزا مريحا بنتيجة 37-23، وسيلتقي الفريقان في المباراة الثانية مساء الأربعاء المقبل، وفي حال فاز النهضة فإنه يتوج باللقب رسميا ، أما في حال فاز المستقبل يؤجل لقاء الحسم إلى المباراة الفاصلة والتي ستجري يوم الإثنين 18 أيلول الجاري.
وأكد الدكتور حسين أبو الرز أنه تم تنظيم البطولة تكريما لروح الراحل رزق المصري، مشيدا بالروح العالية للفريقين والتنافسية الشديدة في المباراة.
--(بترا)
س ح/م ق/أس
08/09/2023 17:15:36
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