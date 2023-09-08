Friday, 08 September 2023 11:08 GMT

النهضة يتفوق على المستقبل بكرة السلة للكراسي المتحركة

9/8/2023 2:34:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 أيلول (بترا)- فاز فريق النهضة على فريق المستقبل للكراسي المتحركة بنتيجة 37 – 23 في انطلاق بطولة سلسلة مباريات نهائي دوري كرة السلة الأردني للكراسي المتحركة "كأس رزق المصري".
ووفقا لبيان اللجنة البارالمبية الأردنية اليوم الجمعة، رعى انطلاق البطولة مساء أمس الخميس، في صالة الأمير رعد بن زيد، رئيس اللجنة الدكتور حسين أبو الرز.
وفي المواجهة الأولى من أصل 3، حقق النهضة فوزا مريحا بنتيجة 37-23، وسيلتقي الفريقان في المباراة الثانية مساء الأربعاء المقبل، وفي حال فاز النهضة فإنه يتوج باللقب رسميا ، أما في حال فاز المستقبل يؤجل لقاء الحسم إلى المباراة الفاصلة والتي ستجري يوم الإثنين 18 أيلول الجاري.
وأكد الدكتور حسين أبو الرز أنه تم تنظيم البطولة تكريما لروح الراحل رزق المصري، مشيدا بالروح العالية للفريقين والتنافسية الشديدة في المباراة.
--(بترا)
س ح/م ق/أس
08/09/2023 17:15:36

MENAFN08092023000117011021ID1107034913

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث