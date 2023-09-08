النهضة يتفوق على المستقبل بكرة السلة للكراسي المتحركة

عمان 8 أيلول (بترا)- فاز فريق النهضة على فريق المستقبل للكراسي المتحركة بنتيجة 37 – 23 في انطلاق بطولة سلسلة مباريات نهائي دوري كرة السلة الأردني للكراسي المتحركة "كأس رزق المصري".

ووفقا لبيان اللجنة البارالمبية الأردنية اليوم الجمعة، رعى انطلاق البطولة مساء أمس الخميس، في صالة الأمير رعد بن زيد، رئيس اللجنة الدكتور حسين أبو الرز.

وفي المواجهة الأولى من أصل 3، حقق النهضة فوزا مريحا بنتيجة 37-23، وسيلتقي الفريقان في المباراة الثانية مساء الأربعاء المقبل، وفي حال فاز النهضة فإنه يتوج باللقب رسميا ، أما في حال فاز المستقبل يؤجل لقاء الحسم إلى المباراة الفاصلة والتي ستجري يوم الإثنين 18 أيلول الجاري.

وأكد الدكتور حسين أبو الرز أنه تم تنظيم البطولة تكريما لروح الراحل رزق المصري، مشيدا بالروح العالية للفريقين والتنافسية الشديدة في المباراة.

--(بترا)

س ح/م ق/أس

08/09/2023 17:15:36