الصفدي يلتقي مساعدة وزير الخارجية الأميركية

عمان 8 أيلول (بترا)- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد الصفدي وليف خلال لقائهما في عمان اليوم، الحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

كما بحثا العديد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، وقضية اللاجئين، مؤكدين استمرار التعاون في جهود حل الأزمات الإقليمية.

--(بترا)

ص خ/م ق/أس

08/09/2023 16:51:51