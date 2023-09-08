الصفدي يلتقي مساعدة وزير الخارجية الأميركية

الصفدي يلتقي مساعدة وزير الخارجية الأميركية
التاريخ
9/8/2023 2:34:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 8 أيلول (بترا)- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأكد الصفدي وليف خلال لقائهما في عمان اليوم، الحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
كما بحثا العديد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، وقضية اللاجئين، مؤكدين استمرار التعاون في جهود حل الأزمات الإقليمية.
--(بترا)
ص خ/م ق/أس
08/09/2023 16:51:51
MENAFN08092023000117011021ID1107034912
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