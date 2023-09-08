عجلون وجرش 8 أيلول (بترا)– علي فريحات - أكد ممثلو الفعاليات الرسمية والشعبية في محافظتي عجلون وجرش على ضرورة التشديد وتطبيق الإجراءات القانونية بحق مطلقي العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية والذين يعرضون حياة الأبرياء للخطر .

وأكد متصرف لواء كفرنجه الدكتور عطا الله النويقه، أهمية تكاتف جهود كافة الجهات والمواطنين من أجل القضاء على هذه الظاهرة ونشر الوعي بخطورتها، مشيرا إلى أنه تم توقيع وثيقة من قبل وجهاء المدينة وفعالياتها لتكون ملزمة للعمل بمضمونها لمكافحة ومحاربة هذه الظاهرة بكافة الوسائل وتطبيق الإجراءات الرادعة بحق مرتكبيها .

وأشار الوزير الأسبق الدكتور عاطف عضيبات إلى أهمية التعامل بجدية مع الدعوات والمطالب لمنع انتشار ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح التي أدت إلى إزهاق الأرواح وحولت الكثير منها إلى أتراح، وتجريم مفتعليها، مثلما أكد ضرورة العمل مع جميع أجهزة الدولة لوقفها ومنع انتشارها.

وبين رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني أهمية تغليظ العقوبات بحق مطلقي العيارات النارية بالمناسبات بإعتبارها جريمة قتل أو إيذاء مع سبق الإصرار والترصد، مطالباً بمقاطعة المناسبات التي يتم فيها إطلاق العيارات النارية وتكاتف مؤسسات المجتمع ضدها ونشر الوعي بخطورتها من خلال خطباء المساجد والجامعات والوجهاء.

بدوره، قال رئيس مجلس محافظة جرش، إن هذه الظاهرة أصبحت بمثابة آفة تحصد الأرواح ولا تقل خطورة عن حوادث السير، مؤكدا أن هذه الممارسات سببها الأول غياب الرادع الذاتي لدى البعض من المواطنين وعدم امتثالهم لمواثيق الشرف التي وقعتها العديد من المناطق والعشائر.

وأكد مدير ثقافة جرش الدكتور عقلة القادري، أن ظاهرة إطلاق العيارات النارية تشكل خرقاً للقانون وسبباً في إرهاق أرواح الأبرياء وترويع الآمنين وارباك الحياة اليومية للمواطنين، مشيرا إلى توافق مكونات المجتمع على نبذ هذه الظاهرة وضرورة وقفها ومقاطعة المناسبات الاجتماعية التي يتم فيها إطلاق العيارات النارية .

من جهته، بين مدير ثقافة عجلون سامر فريحات أهمية التعامل بحزم مع هذه الظاهرة من قبل الحكام الإداريين وأبناء المجتمع المحلي واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق مطلقي العيارات النارية في المناسبات .

وقالت عضو حزب الشورى بعجلون تهاني الصمادي، إن التصدي لهذه الظاهرة، مسؤولية مجتمعية بالدرجة الأولى من خلال التوعية بضرورة مقاطعة المناسبات التي تطلق فيها العيارات النارية حفاظا على سلامة الجميع .

ودعا عضو مبادرة البيئة تجمعنا علي السحاحلة إلى عدم إطلاق العيارات النارية أو حضور أي مناسبة تطلق فيها العيارات النارية ومغادرتها ومحاربة هذه الظاهرة وتكثيف عقد الندوات والورشات التوعوية التي تسعى للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وبينت عضو لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي في جرش فريال النظامي ضرورة مساندة الجهود الوطنية التي تبذل لتخليص المجتمع من سلبيات هذه الظاهرة وتداعياتها الخطيرة على الأمن المجتمعي.

--(بترا)

ع.ف/م ق/أس

08/09/2023 16:39:32