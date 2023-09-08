اليوان يواصل التراجع والين يستقر واليورو يرتفع

عمان 8 أيلول (بترا)- واصل اليوان الصيني تراجعه في التعاملات المحلية في ظل تعرضه لضغوط من تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج واتساع فجوة العوائد مع الاقتصادات الكبرى.

وبلغ اليوان في التعاملات داخل الصين 7.3400 مقابل الدولار عند الفتح اليوم الجمعة، ووصل إلى أدنى مستوى له منذ كانون الأول 2007 عند 7.3510 مقابل الدولار، كما تراجع في التعاملات الخارجية إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 7.3621 أمام الدولار، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.

وشهد اليورو خسائر على مدى ثمانية أسابيع متتالية لكنه ارتفع في أحدث التعاملات 0.1 بالمئة إلى 1.0709 دولار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.0686 دولار أمس الخميس. واستقر الين عند 147.37 مقابل الدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6392 دولار في أحدث التعاملات لكنه يتجه لتكبد خسارة أسبوعية بنسبة 1 بالمئة.

وكذلك الدولار النيوزيلندي يتجه لتسجيل خسارة تقترب من 0.7 بالمئة خلال الأسبوع وجرى تداوله في أحدث التعاملات عند 0.59 دولار.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

08/09/2023 15:50:28