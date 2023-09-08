جولة ميدانية لتفقد مشروع مسار رحاب السياحي في المفرق

المفرق 8 أيلول (بترا)- تفقد فريق من وزارة السياحة والآثار، أمس، مشروع مسار رحاب السياحي، واطلع على سير العمل في المسار والبيوت التراثية التي تم ترميمها.

وضم الفريق مدير مديرية الاستثمار وتمكين المجتمعات المحلية الدكتور محمد الجبور، ومدير وحدة التراث العمراني جمعة الخطيب، والمهندسة آيه هداية، ومدير مديرية آثار المفرق عماد عبيدات، وبحضور مدير قضاء رحاب محمد السرحان، وممثلين عن منظمتي (AVSI) و (ARCS).

وقال مدير مديرية سياحة المفرق محمد الديك، إن زيارة الفريق جاءت للاطلاع على آخر تطورات مشروع المسار السياحي التي تنفذه منظمة (AVSI) بأشراف وزارة السياحة والآثار، ووضع خطة لتطوير المنتج في رحاب من خلال تأهيل وتصميم رحلة للزائرين ضمن المسار يربط المعالم الأثري والبيوت التراثية، إضافة إلى تحويل بعض البيوت التراثية إلى محطات للزوار يتم تقديم الخدمات اللازمة لهم خلال المسار.

وبين الديك، أنه وفي أعقاب الجولة الميدانية قام الفريق بعقد اجتماع بمبنى بلدية رحاب لمناقشة كيفية تأهيل البيوت التراثية وتوظيفها سياحياً لغايات تنمية وتمكين المجتمع المحلي في منطقة رحاب، إلى جانب مناقشة قانون التراث العمراني وكيفية الحفاظ على البيوت التراثية ودور وزارة السياحة في استقطاب المنظمات الأجنبية المانحة من أجل تطوير المواقع السياحية في المملكة.

--(بترا)

ه ق/م ق/أس

08/09/2023 15:22:41