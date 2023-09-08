عمان 8 أيلول (بترا)- دعت أمانة عمان الكبرى أهالي العاصمة عمان إلى المشاركة في منصة "عمان تستمع" وذلك بهدف التواصل معهم ورصد آرائهم وتقييمهم للخدمات والمرافق وجعلها تلبي احتياجاتهم .

وأشارت الأمانة في بيان لها اليوم الجمعة، إلى أن المنصة عبارة عن نافذة تشاركية لسكان مدينة عمّان تهدف للحصول على الآراء وتقييم الخدمات من خلال الإجابة على كافة الأسئلة بموضوعية عبر الرابط :

ع/م ق/أس

08/09/2023 15:06:06