انطلاق أعمال مؤتمر طبي بالكرك بمشاركة عربية ودولية

الكرك 8 أيلول (بترا)- محمد العساسفة- بدأت بمركز الحسن الثقافي بالكرك أمس الخميس، فعاليات المؤتمر الطبي الدولي الخامس لنقابة الأطباء في محافظة الكرك، والمؤتمر الطبي الثالث عشر لكلية الطب في جامعة مؤتة، بمشاركة عربية ودولية في مختلف التخصصات الطبية.

وجاء المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام بتنظيم من اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء/ فرع الكرك، بالتعاون مع كلية الطب في جامعة مؤتة.

وقال رئيس مجلس أمناء جامعة مؤتة الدكتور يوسف القسوس، بحضور راعي المؤتمر مدير عام الخدمات الطبية الملكية الدكتور يوسف الرزيقات، إن انعقاد المؤتمر جاء بهدف تبادل خبرات التعليم الطبي المستمر في العلوم الصحية والتي هي بتسارع مستمر خاصة التطور التكنولوجي الحديث وثورة المعلومات والفضاء الإلكتروني، مؤكداً ضرورة مواكبة الأطباء لهذا التسارع والاستفادة من هذه الثورة لمصلحة المريض الذي هو حجر الزاوية في العملية الصحية.

وقال نقيب الأطباء الأردنيين، الدكتور زياد الزعبي، إن النقابة تسعى منذ تأسيسها لرفع مستوى مهنة الطب وتنظيمها وحمايتها والدفاع عنها والتعاون لرفع المستوى الصحي وتقديم أفضل الخدمات الطبية الممكنة للمواطنين والمحافظة على حقوق وكرامة الطبيب، مؤكدًا أهمية انعقاد المؤتمر لتحسين وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والعمل على تبادل الخبرات بين المشاركين بفعاليات المؤتمر .

بدوره، قال عميد كلية الطب في جامعة مؤتة الدكتور فادي سواقد، إن المؤتمر الطبي جاء تحت مسمى التكاملية في الرعاية الصحية ليدل اسمه على مضمونه من خلال التكاملية بين مقدمي الرعاية الصحية من القطاعات الصحية المختلفة الحكومية والعسكرية والجامعية والخاصة والتخصصات الطبية المختلفة في الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلوم الطبية المساندة.

وأكد أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه جامعة مؤتة يكلياتها الطبية في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز التعاون مع بقية الشركاء في القطاع الصحي في المنطقة لما لهذا الدور من أهمية كبيرة في تحسين جودة الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن كلية الطب تعد مركزاً رائداً للبحث وتطوير والمعرفة الطبية والعلوم الصحية، مما يضمن تقديم التعليم الطبي المستمر وتطوير المهارات الطبية للأطباء، والمساهمة في توفير أفضل الخدمات الصحية للمجتمع.

من جهته، قال رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء فرع الكرك الدكتور عمر المعايطة، إن المؤتمر يهدف إلى الوقوف على أبرز الأساليب الطبية الحديثة والتقنيات التكنولوجية الطبية الحديثة المستخدمة من قبل الأطباء المميزين في حقولهم التخصصية والدول الرائدة في المجال الطبي وصولا إلى الرقي بنوعية الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والسعي للنهوض بالقطاع الصحي والطبي.

وقال المنسق العام للمؤتمر أخصائي الجلدية في مستشفى الكرك الحكومي الدكتور علي الصرايرة، إن المؤتمر يأتي كامتداد لسلسلة سابقة من المؤتمرات الطبية على مدار السنوات الماضية، وذلك يؤكد حرص نقابة الأطباء في محافظة الكرك وكلية الطب في جامعة مؤتة على ترسيخ نهج التعليم الطبي المستمر وأيماناً بأن العلم متجدد ومتطور واستكمالاً لما تم إنجازه في المؤتمرات السابقة.

وأشار مدير مستشفى الكرك الحكومي الدكتور معتز القرالة إلى أن مؤتمر الكرك الطبي يأتي شاهداً على الإنجازات في مستشفى الكرك الحكومي ورفع سوية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بالاعتماد على التشاركية مع جامعة مؤته عبر اتفاقية مبرمة معها في تشرين الأول عام 2021 والتي جاءت بهدف رفد مستشفى الكرك بكافة التخصصات وتبادل المعرفة والخبرات وترسيخ مفهوم المستشفى التعليمي على أرض الواقع.

--(بترا)

م ع/م ق/أس

08/09/2023 15:04:37