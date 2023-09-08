عمان 8 أيلول (بترا)- بحثت ندوة متخصصة في عمان مساء أمس، بعنوان "ملكا وآفاق المستقبل التراثي والسياحي"، التطوير التراثي والسياحي لبلدة ملكا وجوارها في محافظة إربد.

وأكد المدير الإقليمي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي الدكتور فتحي الملكاوي، أهمية البحث في المصادر والمراجع التاريخية، والاستفادة من نتائجه في تعظيم جغرافية المكان، مشيرا إلى الدور الذي اضطلعت به ملكا عبر التاريخ من خلال الشهادات الموثقة لعدد من العلماء والمعلمين في بلاد الشام.

بدوره، أكد راعي الندوة، العين الأسبق محمد يوسف الملكاوي، أهمية المحافظة على الإرث الأردني للأجيال القادمة والتعريف به باعتباره إرثا وطنيا، وجزءا من التنوع الحضاري والثقافي والسياحي في المملكة.

وقال إن ملكا وجوارها شهدت عبر التاريخ أحداثا وبطولات وتضحيات مهمة، ذكرها المؤرخون والباحثون، والمصادر والمراجع، مبينا أن الحفاظ على هذا الإرث مسؤولية جماعية للأفراد ومؤسسات القطاعين العام والخاص.

من جانبه، تناول الباحث والمحاضر في الجامعة الهاشمية الدكتور محمد وهيب، الأهمية التاريخية والجغرافية لبلدة ملكا موطن الآباء والأجداد، موضحا أن ملكا انتقلت بعد تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية إلى مرحلة متقدمه من الإعمار والتطور والتقدم.

وأشار إلى الدراسات التي تنفذها الجامعة الهاشمية لتوثيق التراث في ملكا، في إطار المحافظة على التراث المادي وغير المادي بهدف إدامته للأجيال القادمة، مستعرضا بعض النتائج التي توصل إليها فريق العمل.

وتَضمنت النتائج بحسب الدكتور وهيب، أن اسم ملكا هو ملقى، إذ التقت فيه الجيوش الإسلامية وانطلقت منه إلى معركة اليرموك لتحقق النصر.

كما بين ان علماء وفقهاء ملكا اشتهروا عبر تاريخ بلاد الشام في العلوم الطبية والدينية، وشغلوا العديد من المناصب في العصور الإسلامية، في وقت ما زالت فيه العديد من المواقع في ملكا تستقطب الزوار وخاصة بركة العرايس والمغر، والمقامات.

وشهدت الندوة نقاشا موسعا بين المشاركين، ركز على سبل التطوير التراثي والسياحي في ملكا وجوارها، والإفادة من اقتصاديات السياحة البيئية، عبر إصدار النشرات السياحية، والدليل السياحي والكتب، وعقد ملتقى ملكا التراثي.

--(بترا)

م خ/أس

08/09/2023 14:42:01