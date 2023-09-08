عمان 8 أيلول (بترا)- تراجعت أسعار الغذاء حول العالم الشهر الماضي، بعد هبوط أسعار الألبان واللحوم والحبوب، بحسب مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة.

وتراجع مؤشر المنظمة التابعة للأمم المتحدة 2.1 بالمئة عن شهر تموز، إذ سجلت الأسعار الدولية للقمح تراجعاً بنسبة 3.8 بالمئة، مما يعكس توافراً موسمياً أعلى من عمليات الحصاد الجارية في العديد من البلدان المصدرة الرئيسية في بلدان النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ عن المنظمة.

وسجّلت الأسعار الدولية للحبوب الخشنة تراجعاً أيضاً في آب بنسبة 3.4 بالمئة. كما تراجعت أسعار الذرة للشهر السابع على التوالي، مسجّلة أدنى قيمة لها منذ أيلول 2020 بسبب الإمدادات العالمية الكبيرة الناجمة عن عمليات الحصاد القياسية الجارية في البرازيل، وبداية الحصاد في الولايات المتحدة الأميركية.

وارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الأرز كافة بنسبة 9.8 بالمئة ليصل إلى أعلى قيمة اسمية له في 15 عاماً، ليعكس الاختلالات في التجارة التي ظهرت مع فرض الهند في شهر تموز الحظر على صادرات الأرز الأبيض من نوع "إنديكا".

وفي ظل محدودية الكميات المتوفّرة خلال الموسم قبل حصاد المحاصيل الجديدة، وعدم اليقين بشأن مدة الحظر والقلق من أن تمتد القيود على الصادرات لتشمل أنواعاً أخرى من الأرز؛ تمسكت الجهات الفاعلة في سلسلة الإمدادات بمخزوناتها، وأعادت التفاوض بشأن العقود أو أحجمت عن تقديم عروض للأسعار، وبالتالي بات الجزء الأكبر من التجارة يقتصر على كميات صغيرة أو على عمليات بيع مبرمة سابقاً، بحسب المنظمة.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

08/09/2023 14:07:46