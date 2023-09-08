Friday, 08 September 2023 11:06 GMT

بنك بريطاني يوقف خدمة التحويلات المالية للشركات من روسيا وبيلاروس وإليهما

9/8/2023 2:33:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


لندن 8 أيلول (بترا)- أعلن بنك (إتش.إس.بي.سي) البريطاني، عن أنه سيتوقف عن تقديم خدمة التحويلات المالية للشركات من روسيا وبيلاروس وإليهما، في ظل فرض عقوبات وقيود تجارية على البلدين على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وقال البنك في بيان تداولته وسائل إعلام بريطانية اليوم الجمعة، "في حين أن البنك اتخذ سلسلة من الإجراءات للانصياع للالتزامات التنظيمية السارية، فقد أصبح من الصعب بشكل متزايد التعاطي مع هذه القيود المركبة على الصعيد العالمي".
وأضاف البنك، "بناء على ذلك، قررنا فرض قيود على المدفوعات التجارية للشركات من وإلى روسيا وبيلاروس من خلال البنك".
--(بترا)
ر ش/أس
08/09/2023 12:19:11

MENAFN08092023000117011021ID1107034900

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث