بنك بريطاني يوقف خدمة التحويلات المالية للشركات من روسيا وبيلاروس وإليهما
التاريخ
9/8/2023 2:33:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لندن 8 أيلول (بترا)- أعلن بنك (إتش.إس.بي.سي) البريطاني، عن أنه سيتوقف عن تقديم خدمة التحويلات المالية للشركات من روسيا وبيلاروس وإليهما، في ظل فرض عقوبات وقيود تجارية على البلدين على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وقال البنك في بيان تداولته وسائل إعلام بريطانية اليوم الجمعة، "في حين أن البنك اتخذ سلسلة من الإجراءات للانصياع للالتزامات التنظيمية السارية، فقد أصبح من الصعب بشكل متزايد التعاطي مع هذه القيود المركبة على الصعيد العالمي".
وأضاف البنك، "بناء على ذلك، قررنا فرض قيود على المدفوعات التجارية للشركات من وإلى روسيا وبيلاروس من خلال البنك".
--(بترا)
ر ش/أس
08/09/2023 12:19:11
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