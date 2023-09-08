

لندن 8 أيلول (بترا)- أعلن بنك (إتش.إس.بي.سي) البريطاني، عن أنه سيتوقف عن تقديم خدمة التحويلات المالية للشركات من روسيا وبيلاروس وإليهما، في ظل فرض عقوبات وقيود تجارية على البلدين على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال البنك في بيان تداولته وسائل إعلام بريطانية اليوم الجمعة، "في حين أن البنك اتخذ سلسلة من الإجراءات للانصياع للالتزامات التنظيمية السارية، فقد أصبح من الصعب بشكل متزايد التعاطي مع هذه القيود المركبة على الصعيد العالمي".

وأضاف البنك، "بناء على ذلك، قررنا فرض قيود على المدفوعات التجارية للشركات من وإلى روسيا وبيلاروس من خلال البنك".

--(بترا)

ر ش/أس

08/09/2023 12:19:11