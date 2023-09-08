بريطانيا تسجل أكثر أيام العام حرارة حتى الآن

بريطانيا تسجل أكثر أيام العام حرارة حتى الآن
التاريخ
9/8/2023 2:33:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لندن 8 أيلول (بترا)- قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية البريطانية، إن يوم أمس الخميس، سجل أكثر أيام العام حرارة في المملكة المتحدة حتى الآن، حيث بلغت درجات الحرارة 6ر32 درجة مئوية في ويسلي في مقاطعة ساري، وسط توقعات أن يكون هذا الأسبوع أطول فترة من الطقس الحار على الإطلاق في شهر أيلول.
وأضافت الهيئة اليوم الجمعة، أن أعلى درجة حرارة شهدتها البلاد هذا العام كانت 32.2 درجة مئوية وسُجلت مرتين في حزيران الماضي مما يجعله أكثر شهور حزيران سخونة على الإطلاق في بريطانيا.
وأوضحت الهيئة، أنه بينما وصلت درجات الحرارة إلى مستويات مماثلة في عامي 2020 و2021، فإن الطقس الحار هذا الأسبوع قد يستمر حتى نهاية عطلة نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن يوم أمس الخميس هو اليوم الثالث الذي تجاوزت فيه درجات الحرارة 30 درجة مئوية، وهو ما يطابق بالفعل الرقم القياسي السابق للأيام المتتالية من الحرارة المرتفعة في أيلول.
--(بترا)
ر ش/أس
08/09/2023 12:15:40
MENAFN08092023000117011021ID1107034899
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