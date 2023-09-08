بريطانيا تسجل أكثر أيام العام حرارة حتى الآن



لندن 8 أيلول (بترا)- قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية البريطانية، إن يوم أمس الخميس، سجل أكثر أيام العام حرارة في المملكة المتحدة حتى الآن، حيث بلغت درجات الحرارة 6ر32 درجة مئوية في ويسلي في مقاطعة ساري، وسط توقعات أن يكون هذا الأسبوع أطول فترة من الطقس الحار على الإطلاق في شهر أيلول.

وأضافت الهيئة اليوم الجمعة، أن أعلى درجة حرارة شهدتها البلاد هذا العام كانت 32.2 درجة مئوية وسُجلت مرتين في حزيران الماضي مما يجعله أكثر شهور حزيران سخونة على الإطلاق في بريطانيا.

وأوضحت الهيئة، أنه بينما وصلت درجات الحرارة إلى مستويات مماثلة في عامي 2020 و2021، فإن الطقس الحار هذا الأسبوع قد يستمر حتى نهاية عطلة نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن يوم أمس الخميس هو اليوم الثالث الذي تجاوزت فيه درجات الحرارة 30 درجة مئوية، وهو ما يطابق بالفعل الرقم القياسي السابق للأيام المتتالية من الحرارة المرتفعة في أيلول.

--(بترا)

ر ش/أس

08/09/2023 12:15:40