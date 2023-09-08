انطلاق البطولة العربية المفتوحة لصيد الأسماك في العقبة

العقبة 8 أيلول (بترا) -أمين المعايطه- انطلقت على شواطئ العقبة اليوم الجمعة، أول بطولة عربية مفتوحة لصيد الأسماك للهواة بمشاركة 24 فريقاً يمثلون 5 دول عربية بتنظيم من الاتحاد الملكي للرياضات البحرية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والكونفدرالية العربية لصيد الأسماك ومنتجع تالابيه.

ويميز البطولة التي جاءت بعد انقطاع 6 سنوات لبطولات صيد الأسماك، مشاركة فريق نسائي أردني لأول مرة في تاريخ رياضات صيد الأسماك .

وقال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حمزة الحاج حسن، إن البطولة العربية تنظم لأول مرة بالعقبة بهدف تنويع الأنشطة وزيادة الفعاليات المجتمعية والسياحية والعربية ومن أجل توفير مناخ ملائم لمحبي هذه الهوايات وإفراغ طاقاتهم في أجواء تنافسية جميلة ورائعة وهي ضمن خطة السلطة السنوية وستقام كل عام.

وأكد الحاج حسن، دعم السلطة وسعيها لوضع العقبة على الخارطة السياحية والرياضية في المنطقة وإظهار الصورة الحضارية والسياحية للمدينة كمقصد سياحي عالمي.

ولفت إلى تطلع السلطة لأن تشكل هذه البطولة خطوة مهمة نحو استدامة وتعزيز رياضة صيد الأسماك في المنطقة وإنعاش الحركة السياحية والاقتصادية في مدينة العقبة وإبرازها كمدينة ساحلية على ساحل البحر الأحمر.

وبين رئيس الاتحاد الملكي للرياضات البحرية محمد المغربي، أن البطولة التي يشارك فيه فرق من خمس دول عربية هي مصر، البحرين، الكويت، السعودية، إضافة إلى الأردن الراعيّ، وتهدف إلى إعادة الحياة إلى رياضة صيد الأسماك التي توقفت قبل 6 سنوات .

وأشار إلى أنه سيتم قريبا تشكيل منتخب لرياضة صيد الأسماك للمشاركة والمنافسة في البطولات العربية والعالمية، مؤكداً أن رياضة صيد الأسماك في العقبة تشهد انتشارا كبيرا وخاصة أنها مهنة الآباء والأجداد.

ولفت المغربي، أنه على هامش البطولة العربية المفتوحة، ستُقام أيضًا بطولة محلية بمشاركة 16 مشاركًا محليًا، وبمشاركة نسائية أردنية يمثلها قائد وعضو في أحد الفرق المشاركة.

من جهته، قال مدير منتجع تالابيه رامي عودة، إن البطولة تؤكد على أنها منتج سياحي جديد يخدم العقبة، مشيراً إلى أن تالابيه قدمت المارينا وهو مركز الانطلاق وعودة الصيادين .

يذكر، أنه ستمُنح الجوائز في البطولة العربية المفتوحة، للمركز الأول والثاني والثالث، وذلك حسب أكبر وزن للأسماك التي تم صيدها وأيضا للمراكز الثلاثة الأولى، لأكبر كمية من الأسماك المصطادة وجائزةً لأصغر مشارك في البطولة، مما يعزز من التنافسية بين المشاركين في البطولة.

كما ستُمنح في البطولة المحلية المفتوحة الجوائز والدروع للمراكز الثلاث الأولى لأكبر حجم من الأسماك يتم اصطياده، إضافة إلى جائزة تكريمية لأفضل سيدة مشاركة.

وسيتم على هامش البطولة تسويق كميات الأسماك التي سيتم صيدها وعرضها للجمهور في العقبة على مدار يومي البطولة.

--(بترا)

ا م/م ق/أس

08/09/2023 12:10:22