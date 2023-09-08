ريادة المرأة المغربية..تميز نسيجُ وحْدِه

عمان 8 أيلول(بترا+فانا)- حسنى أفاينو- أثبتت المرأة المغربية جدارتها في مختلف المجالات التنموية، باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية المستدامة وعنصرا رئيسيا لتحقيق أهدافها.

واستطاعت النساء المغربيات اللواتي يمثلن أزيد من نصف ساكنة المغرب، فرض أنفسهن واقتحام ميادين كانت في السابق حكرا على الرجال وذلك بفضل عزيمتهن واستفادتهن من سلسلة من الإصلاحات المنفذة في إطار الرؤية الملكية المتبصرة، وبتضافر جهود مكونات المجتمع المدني قاطبة ضمن مقاربة تشاركية تقوم على الحوار والترافع والتبادل الإيجابي.

وحظيت المرأة بالأولوية ضمن الإصلاحات الجوهرية التي همت مختلف المجالات، وساهم إصلاح مدونة الأسرة (قانون الأسرة) في تعزيز حقوقها، مسجلة اقتحامها لمجالات غير مسبوقة بما في ذلك ممارسة مهنة العدول (المأذون الشرعي)، فضلا عن العديد من المبادرات التي بوأت المغرب الريادة قاريا وإقليميا في مجال ترسيخ أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وسجلت المرأة المغربية حضورا لافتا في مجال المال والأعمال من خلال تدبيرها للعديد من المقاولات والمؤسسات العمومية والخاصة، كما احتلت موقعا جيدا ضمن الهياكل التشريعية والقضائية، فضلا عن المجال الديبلوماسي الذي ولجته من أوسع أبوابه.

بلوغ هذه المكانة المشرفة، وتقلد مواقع الريادة؛ هو ثمرة عزيمتها وكفاحها وطموحها، بحيث تمكنت من فرض حضورها في الإدارة، وفي المجتمع المدني والسياسي، وبالخصوص داخل الأحزاب السياسية والمؤسسات التمثيلية، على الرغم من التحديات الكبرى التي واجهتها وتواجهها.

ولتعزيز هذه الريادة وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية، تم إطلاق "برنامج التمكين والريادة للمرأة" في إطار خطة حكومية للمساواة 2023 - 2026، الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026، ويشكل هذا البرنامج لبنة أساسية ضمن استراتيجية "جسر" الهادفة إلى تسهيل ولوج المرأة إلى سوق الشغل وتطوير قدراتها المقاولاتية وتعزيز مهاراتها في خلق المقاولة، ما سيسهم في بناء "الدولة الاجتماعية".

ويتضمن الإطار الاستراتيجي لهذه الخطة، كما أعلنت الحكومة، ثلاثة محاور أساسية، تتعلق بـ "التمكين والريادة للمرأة" و"الوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن"، و"تعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز".

وشكلت الإصلاحات العميقة التي عرفتها مدونة الأسرة بالمملكة "ثورة مجتمعية هادئة" تم تحقيقها بفضل الاجتهاد الفقهي المغربي الذي يعد ثمرة الانخراط الجماعي المستمر لتطوير هذه التجربة من خلال تحيين الآليات والتشريعات المرتبطة بالمرأة والأسرة، وجعلها مواكبة للتطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية.

ومن أبرز المكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية إقرار حق المرأة المتزوجة من أجنبي في منح الجنسية المغربية لأبنائها، وإصدار جلالة الملك محمد السادس سنة 2014 تعليماته إلى السلطات الوصية على الأراضي السلالية (الأراضي الجماعية التي تعود ملكيتها للقبائل)، للقطع مع القوانين السابقة، وتمكين المرأة من حقها الشرعي في الإرث على غرار الرجل، علاوة على فسح المجال للنساء لممارسة مهنة العدول بداية من سنة 2018 .

وفي مجال التأطير الديني، تتبوأ المرأة المغربية مكانة مميزة أيضا، بل وتتربع على كرسي الدروس الحسنية الرمضانية التي تقام بين يدي أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس وبحضور ثلة من العلماء والشخصيات والمسؤولين، ما يعد مفخرة للمرأة المغربية وللمرأة العربية بشكل عام.

أما على الصعيد الرياضي، الذي كان يعتبر إلى وقت غير بعيد من أكثر المجالات التي يصعب على المرأة اقتحامها والتفوق فيها، أثبتت المرأة المغربية بالفعل قدرتها وتفوقها في مختلف الأصناف الرياضية وتمكنت من تحقيق خطوات جد متقدمة سواء على مستوى الممارسة أو على مستوى التسيير والإدارة.

وقد حظيت كرة القدم النسوية المغربية، خلال الآونة الأخيرة، بإشادة كبيرة بفعل الأداء غير المسبوق للاعبات المغربيات على كافة المستويات، خاصة عقب فوز سيدات فريق "الجيش الملكي" المغربي في شهر تشرين الثاني 2022 بلقب دوري أبطال إفريقيا، وبلوغ نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات التي نظمت السنة الماضية بالمغرب، والتأهل للدور الثاني في إطار منافسات كأس العالم للسيدات في كرة القدم 2023 والتي نظمت في كل من أستراليا ونيوزلاندا ما بين 20 تموز و20 آب الماضيين. وهو نجاح دفع في اتجاه اختيار المغرب مرة أخرى من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاستضافة النسخة المقبلة في عام 2024 من هذه المسابقة القارية.

وفي رياضة ألعاب القوى (أم الألعاب)، بصمت المرأة المغربية، مرة أخرى، على حضور وازن، بعد فوز العداءة فاطمة الزهراء كردادي، بالميدالية البرونزية في سباق الماراثون سيدات، في إطار بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في آب الماضي ببودابست (المجر).

--(بترا)

وز/م ق/أس

08/09/2023 11:58:50