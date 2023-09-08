أسعار عقود الغاز الطبيعي الأوروبية تقفز 11بالمئة

أسعار عقود الغاز الطبيعي الأوروبية تقفز 11بالمئة
التاريخ
9/8/2023 2:33:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 8 أيلول (بترا)- قفزت أسعار عقود الغاز الطبيعي الأوروبية 11 بالمئة خلال جلسة اليوم الجمعة، بعدما فشل عمال الغاز الطبيعي المسال لدى (Chevron) بأستراليا في التوصل لاتفاق بشأن الإضراب الذي نظموه.
وتعد (Chevron) أكبر مصدر للغاز الطبيعي، ويتركز المشترين الرئيسيين لديها في آسيا، حسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت عقود الغاز الطبيعي الهولندية بنحو 5.7 بالمئة إلى 34.64 يورو لكل ميغاواط في الساعة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
08/09/2023 11:54:24
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