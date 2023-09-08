أسعار عقود الغاز الطبيعي الأوروبية تقفز 11بالمئة

عمان 8 أيلول (بترا)- قفزت أسعار عقود الغاز الطبيعي الأوروبية 11 بالمئة خلال جلسة اليوم الجمعة، بعدما فشل عمال الغاز الطبيعي المسال لدى (Chevron) بأستراليا في التوصل لاتفاق بشأن الإضراب الذي نظموه.

وتعد (Chevron) أكبر مصدر للغاز الطبيعي، ويتركز المشترين الرئيسيين لديها في آسيا، حسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت عقود الغاز الطبيعي الهولندية بنحو 5.7 بالمئة إلى 34.64 يورو لكل ميغاواط في الساعة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

08/09/2023 11:54:24