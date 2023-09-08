المؤشر نيكي الياباني ينخفض بأكثر من 1 بالمئة

المؤشر نيكي الياباني ينخفض بأكثر من 1 بالمئة
التاريخ
9/8/2023 2:33:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 8 أيلول (بترا)- انخفض المؤشر نيكي الياباني بأكثر من 1 بالمئة اليوم الجمعة، ليتكبد أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع .
وحسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، كانت شركات التكنولوجيا والصناعة من بين أكبر الخاسرين مع هبوط سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع معدات صناعة الرقائق 3.83 بالمئة ليدفع المؤشر نيكي للتراجع وخسارة 85 نقطة.
وتراجع المؤشر نيكي 1.16 بالمئة إلى 32606.84 نقطة عند الإغلاق، بعدما نزل 0.75 بالمئة أمس الخميس، عندما أنهى أيضًا سلسلة مكاسب استمرت ثمانية أيام بعد أن لامس أعلى مستوى له في أكثر من شهر عند 33322.45 نقطة في وقت مبكر من الجلسة.
وانخفض المؤشر 0.32 بالمئة على مدى الأسبوع.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 1.02 بالمئة اليوم الجمعة، وانخفض أيضا لليوم الثاني بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 33 عامًا في وقت مبكر من جلسة أمس الخميس. ومع ذلك، تمكن المؤشر توبكس من تحقيق مكاسب 0.40 بالمئة خلال الأسبوع.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
08/09/2023 11:52:37
MENAFN08092023000117011021ID1107034893
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