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المؤشر نيكي الياباني ينخفض بأكثر من 1 بالمئة

9/8/2023 2:33:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 أيلول (بترا)- انخفض المؤشر نيكي الياباني بأكثر من 1 بالمئة اليوم الجمعة، ليتكبد أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع .
وحسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، كانت شركات التكنولوجيا والصناعة من بين أكبر الخاسرين مع هبوط سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع معدات صناعة الرقائق 3.83 بالمئة ليدفع المؤشر نيكي للتراجع وخسارة 85 نقطة.
وتراجع المؤشر نيكي 1.16 بالمئة إلى 32606.84 نقطة عند الإغلاق، بعدما نزل 0.75 بالمئة أمس الخميس، عندما أنهى أيضًا سلسلة مكاسب استمرت ثمانية أيام بعد أن لامس أعلى مستوى له في أكثر من شهر عند 33322.45 نقطة في وقت مبكر من الجلسة.
وانخفض المؤشر 0.32 بالمئة على مدى الأسبوع.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 1.02 بالمئة اليوم الجمعة، وانخفض أيضا لليوم الثاني بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 33 عامًا في وقت مبكر من جلسة أمس الخميس. ومع ذلك، تمكن المؤشر توبكس من تحقيق مكاسب 0.40 بالمئة خلال الأسبوع.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
08/09/2023 11:52:37

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