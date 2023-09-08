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الاحتلال يتراجع عن قرار منع التصدير من قطاع غزة

9/8/2023 2:33:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 8 أيلول (بترا)- أعلنت اللجنة الرئاسية الفلسطينية لتنسيق البضائع، عن أن الجانب الإسرائيلي ابلغها صباح اليوم الجمعة، بقرار الحكومة الإسرائيلية بإعادة فتح التصدير من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري ابتداءً من يوم الأحد 10/09/2023 كما كان عليه قبل الإغلاق الأخير.
وكانت سلطات الاحتلال، منعت اعتباراً من الثلاثاء الماضي تصدير كافة المنتجات من قطاع غزة الى الضفة الغربية والخارج مما الحق خسائر فادحة في كثير من القطاعات.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
08/09/2023 11:47:40

MENAFN08092023000117011021ID1107034892

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