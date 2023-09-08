الاحتلال يتراجع عن قرار منع التصدير من قطاع غزة
التاريخ
9/8/2023 2:33:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
غزة 8 أيلول (بترا)- أعلنت اللجنة الرئاسية الفلسطينية لتنسيق البضائع، عن أن الجانب الإسرائيلي ابلغها صباح اليوم الجمعة، بقرار الحكومة الإسرائيلية بإعادة فتح التصدير من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري ابتداءً من يوم الأحد 10/09/2023 كما كان عليه قبل الإغلاق الأخير.
وكانت سلطات الاحتلال، منعت اعتباراً من الثلاثاء الماضي تصدير كافة المنتجات من قطاع غزة الى الضفة الغربية والخارج مما الحق خسائر فادحة في كثير من القطاعات.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
08/09/2023 11:47:40
MENAFN08092023000117011021ID1107034892
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