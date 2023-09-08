إعادة انتخاب القطري ناصر الخليفي رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية
التاريخ
9/8/2023 2:33:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 8 أيلول (بترا)- أعيد انتخاب القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي مساء الخميس، رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية لولاية جديدة مدتها أربع سنوات.
وترأس الخليفي الرابطة منذ فشل مشروع الدوري السوبر الأوروبي في نيسان 2021، وفقا لشبكة يورونيوز الأوروبية اليوم الجمعة.
ويُعتبر الخليفي والبالغ 49 عاما، أحد أكثر الأشخاص تأثيرا في كرة القدم الأوروبية، وهو أيضا رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية. كما أعيد انتخابه أيضا عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث يشغل هذا المنصب منذ عام 2019 بالإضافة إلى كونه نائبا للرئيس.
وقال الخليفي في ختام الجمعية العمومية الثلاثين لرابطة الأندية الأوروبية في برلين، "لقد قطعنا شوطا طويلا خلال الدورة الماضية. ثمة تقدم هائل في الدور الذي تلعبه الأندية في القرارات التي تشكل كرة القدم للأندية الأوروبية".
منذ استلامه منصبه، ساهم الخليفي في إقرار الصيغة الجديدة لمسابقات الأندية الأوروبية الثلاث في ربيع عام 2022، والتي ستستبدل مرحلة المجموعات ببطولة مصغرة اعتبارا من موسم 2024-2025، على أن تقاسم إيراداتها رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وتمثل رابطة الأندية الأوروبية نحو 500 ناد في جميع أنحاء أوروبا، وتعمل على حماية وتطوير كرة القدم الأوروبية للأندية من جميع الأحجام.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
08/09/2023 11:10:03
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