عمان 8 أيلول (بترا)- أعيد انتخاب القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي مساء الخميس، رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية لولاية جديدة مدتها أربع سنوات.

وترأس الخليفي الرابطة منذ فشل مشروع الدوري السوبر الأوروبي في نيسان 2021، وفقا لشبكة يورونيوز الأوروبية اليوم الجمعة.

ويُعتبر الخليفي والبالغ 49 عاما، أحد أكثر الأشخاص تأثيرا في كرة القدم الأوروبية، وهو أيضا رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية. كما أعيد انتخابه أيضا عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث يشغل هذا المنصب منذ عام 2019 بالإضافة إلى كونه نائبا للرئيس.

وقال الخليفي في ختام الجمعية العمومية الثلاثين لرابطة الأندية الأوروبية في برلين، "لقد قطعنا شوطا طويلا خلال الدورة الماضية. ثمة تقدم هائل في الدور الذي تلعبه الأندية في القرارات التي تشكل كرة القدم للأندية الأوروبية".

منذ استلامه منصبه، ساهم الخليفي في إقرار الصيغة الجديدة لمسابقات الأندية الأوروبية الثلاث في ربيع عام 2022، والتي ستستبدل مرحلة المجموعات ببطولة مصغرة اعتبارا من موسم 2024-2025، على أن تقاسم إيراداتها رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتمثل رابطة الأندية الأوروبية نحو 500 ناد في جميع أنحاء أوروبا، وتعمل على حماية وتطوير كرة القدم الأوروبية للأندية من جميع الأحجام.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

08/09/2023 11:10:03