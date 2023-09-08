النفط ينخفض لكنه يتجه لتسجيل مكاسب لثاني أسبوع على التوالي

النفط ينخفض لكنه يتجه لتسجيل مكاسب لثاني أسبوع على التوالي
التاريخ
9/8/2023 2:33:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 8 أيلول (بترا)- تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، إذ يتداول خام برنت دون مستويات 90 دولاراً للبرميل، ومع ذلك لا تزال الأسعار تتجه نحو تسجيل مكاسب لثاني أسبوع على التوالي.
وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.6 بالمئة إلى 89.36 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.74 بالمئة إلى 86.23 دولار للبرميل، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
ووصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما في 10 أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع في ظل مخاوف من نقص محتمل في الإمدادات خلال ذروة موسم الطلب الشتوي بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضاتهما الطوعية حتى نهاية العام.
أما على مدار الأسبوع، يتجه الخامان لتحقيق مكاسب بنحو 1 بالمئة.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
08/09/2023 10:57:16
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