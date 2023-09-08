النفط ينخفض لكنه يتجه لتسجيل مكاسب لثاني أسبوع على التوالي

عمان 8 أيلول (بترا)- تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، إذ يتداول خام برنت دون مستويات 90 دولاراً للبرميل، ومع ذلك لا تزال الأسعار تتجه نحو تسجيل مكاسب لثاني أسبوع على التوالي.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.6 بالمئة إلى 89.36 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.74 بالمئة إلى 86.23 دولار للبرميل، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.

ووصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما في 10 أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع في ظل مخاوف من نقص محتمل في الإمدادات خلال ذروة موسم الطلب الشتوي بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضاتهما الطوعية حتى نهاية العام.

أما على مدار الأسبوع، يتجه الخامان لتحقيق مكاسب بنحو 1 بالمئة.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

08/09/2023 10:57:16